Stellantis ha fatto una terza proposta a UAW ma l’accordo non è stato ancora raggiunto

Stellantis ha annunciato di aver fatto una seconda offerta alla UAW e poi una terza offerta per il nuovo contratto di lavoro negli USA, ma l’accordo non è ancora stato raggiunto. Tobin Williams, vicepresidente senior delle risorse umane nordamericane di Stellantis, ha dato l’annuncio mercoledì, affermando che la società è in attesa di una risposta alla terza offerta.

Accordo Stellantis UAW ancora nulla di fatto: lo sciopero sembra sempre più vicino

“Da lunedì abbiamo continuato a incontrarci con i sottocomitati UAW per risolvere le questioni in sospeso, prova che possiamo lavorare insieme per trovare soluzioni su argomenti difficili”, ha affermato Williams. “Abbiamo anche approvato la nostra seconda offerta economica come promesso, nonché una terza offerta ieri. Stiamo aspettando la loro risposta a quest’ultima offerta. In questo momento, nascondiamo i dettagli per rispetto del processo di contrattazione.”

A proposito della trattativa con UAW, Williams ha affermato che l’obiettivo dell’azienda è concentrarsi sul processo di contrattazione al fine di raggiungere un accordo prima che i contratti scadano domani, giovedì 14 settembre, alle 23:59. “A nome dell’intero leadership team di Stellantis, desidero ringraziare il nostro team di contrattazione per aver continuato a portare la propria energia e passione in queste discussioni”, ha affermato Williams. “So che continuano ad affrontare ogni discussione con la serietà che merita e con l’impegno a raggiungere un accordo equo che affronti responsabilmente le preoccupazioni dei nostri dipendenti rappresentati e posizioni meglio Stellantis per affrontare le sfide del mercato statunitense.”

Ciò avviene mentre il sindacato si prepara a scioperare se le richieste non verranno soddisfatte da Stellantis entro la scadenza. Le richieste includono un aumento di stipendio del 46 per cento, una settimana lavorativa di 32 ore per la retribuzione intera e una serie di vantaggi migliori. Il sindacato ha rifiutato tutte le offerte fatte finora, e Shawn Fain, il presidente della UAW, dice di sapere che le richieste sono “ambiziose”, ma dice anche che sono giustificate.

La prima controproposta alla UAW prevedeva aumenti salariali annuali del contratto quadriennale pari al 14,6 per cento. La proposta includeva anche un pagamento una tantum di 6.000 dollari per la protezione dall’inflazione per il primo anno e 4.500 dollari in pagamenti negli ultimi tre anni del contratto. L’offerta prevedeva l’aumento dei salari da 15,78 dollari a 20 dollari per i lavoratori temporanei e l’accelerazione dei tempi di progressione per i lavoratori che passano attraverso le scale salariali. I dettagli riguardanti la seconda e la terza offerta non sono stati rilasciati, poiché Williams ha affermato che stanno nascondendo tali informazioni “per rispetto del processo di contrattazione”.