Marcus Ericsson a caccia di punti a Suzuka prima dell’addio ad Alfa Romeo Sauber

Dall’anno prossimo Marcus Ericsson non sarà più uno dei piloti titolari del team Alfa Romeo Sauber. Il giovane svedese però rimarrà nella scuderia elvetica come terzo pilota e ambasciatore della scuderia nel mondo. A proposito dell’imminente Gp di Formula 1 del Giappone, Marcus Ericsson spera di essere “competitivo” al Suzuka International Racing Course questo weekend. Lo svedese ha raggiunto la terza parte delle qualifiche la scorsa settimana a Sochi per la prima volta in questa stagione, ma non è stato in grado di tradurre la sua posizione in qualifica in un buon risultato in gara.

Marcus Ericsson è soddisfatto dei progressi effettuati dalla sua monoposto in Russia e non vede l’ora di correre a Suzuka suo circuito preferito

Il pilota del team Alfa Romeo Sauber F1 arriva in Giappone in attesa del weekend su una pista che Marcuss Ericsson descrive come una delle sue preferite. “Non vedo l’ora che inizi la nostra prossima gara in Giappone. “Il circuito di Suzuka è il mio preferito, e sono sempre andato forte lì.”Suzuka ha visto alcune delle più famose gare di Formula 1 in passato e i fan in Giappone sono molto appassionati, una cosa che ad Ericsson piace molto. “I fan sono particolarmente entusiasti qui in Giappone ed è bello avere il loro supporto durante la guida.”

Alfa Romeo Sauber è migliorata nel corso della stagione e questo è stato chiaramente dimostrato in Russia con entrambi i piloti che hanno raggiunto la terza parte delle qualifiche e il compagno di squadra di Ericsson Charles Leclerc ha chiuso il GP in settima posizione. “Abbiamo un pacchetto forte per il fine settimana e dovremmo essere abbastanza competitivi, quindi spero che saremo in grado di vedere alcuni buoni risultati e ottenere più punti”.