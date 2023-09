Stellantis cresce in Borsa dopo le buone notizie dagli USA

Stellantis, il gigante dell’auto nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha registrato una forte performance in borsa, raggiungendo la vetta del FTSE MIB. A sostenere il rialzo del titolo del gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares ci sono state le positive notizie sul dialogo con il sindacato americano UAW (United Auto Workers), che rappresenta i lavoratori di FCA US. Il sindacato ha infatti dichiarato di aver avuto un incontro “produttivo” con il CEO di Stellantis, Carlos Tavares, e di aver discusso delle prospettive future del gruppo negli Stati Uniti. Il sindacato ha espresso la sua fiducia nel fatto che Stellantis continuerà a investire negli stabilimenti americani e a mantenere i livelli occupazionali. Inoltre, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra le parti per affrontare le sfide della transizione verso la mobilità elettrica e digitale.

Stellantis ha confermato il suo impegno per il mercato americano, dove è presente con i marchi Chrysler, Dodge, Jeep e Ram. Il gruppo ha annunciato di voler lanciare almeno un nuovo modello elettrico per ogni marchio entro il 2024. Inoltre, ha previsto di investire oltre 35 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo nel periodo 2020-2025.

Gli analisti hanno accolto favorevolmente le dichiarazioni del sindacato americano, considerandole un segnale positivo per la stabilità e la crescita di Stellantis. Alcuni hanno anche alzato il loro target price sul titolo, come Banca Akros, che è passata da 20 a 22 euro, e Jefferies, che è passata da 23 a 25 euro.

Stellantis

Stellantis è il quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di volumi, con 8,8 milioni di auto vendute nel 2020. Il gruppo controlla 14 marchi automobilistici: Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, FIAT, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks e Vauxhall. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi giorni a proposito dell’andamento in Borsa del gruppo automobilistico.