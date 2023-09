Fiat partecipa alla Settimana Europea della Mobilità 2023

Fiat non è nuova al concetto di mobilità sostenibile e fa ulteriori passi in avanti durante la Settimana Europea della Mobilità 2023. Questo evento importante, organizzato dalla Commissione Europea e in scena dal 16 al 22 settembre, vede la partecipazione attiva di numerose città europee, tutte impegnate a promuovere il risparmio energetico attraverso varie iniziative.

Giuseppe Galassi, Managing Director di Fiat & Abarth Italia, sottolinea con entusiasmo il ruolo del marchio torinese nell’evoluzione della mobilità elettrica. Secondo Galassi, il brand è un pioniere nell’offrire soluzioni completamente elettriche, perfettamente allineate con le necessità di sostenibilità delle città moderne.

Fiat: dal 16 al 22 settembre è presente alla Settimana Europea della Mobilità 2023

Oltre all’iconica Fiat 500 Elettrica, il marchio ha ampliato la sua gamma con modelli come Topolino e la nuova 600e, rendendo l’elettrico sempre più allettante.

Con un’ampia serie di programmi educativi e partnership con media di settore, il costruttore torinese sta anche organizzando dei Long Test Drive di due giorni per le sue stelle: la Fiat Nuova 500 e l’Abarth 500e.

Se siete curiosi di scoprire le caratteristiche della 500 Elettrica, più di 100 brand ambassador – che sono già proprietari dell’EV – saranno a disposizione per condividere le loro esperienze. In aggiunta, esperti saranno presenti nelle concessionarie per rispondere a qualsiasi domanda su elettrificazione e mobilità sostenibile.

Ma c’è di più. Durante la Settimana Europea della Mobilità, Fiat lancerà delle offerte esclusive, inclusa la possibilità di accedere al servizio E-GAP a Milano, Roma, Bologna, Torino, Brescia, Verona e Trento. Questa promozione garantisce la ricarica mobile e on-demand con energia rinnovabile, rendendo il servizio di ricarica estremamente pratico e versatile per gli utenti.

La Fiat 500 Elettrica RED è un altro capitolo interessante. Questo modello nasce dalla collaborazione con l’organizzazione (RED) e rappresenta un ulteriore passo avanti nella mobilità sostenibile, con un finanziamento iniziale di 19.950 euro. Il pacchetto finanziario offerto da Stellantis Financial Services è altamente flessibile, permettendo ai clienti di decidere tra varie opzioni al termine del contratto.