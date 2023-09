Ferrari vs Mercedes: il nuovo film dedicato alla storica rivalità tra i due brand

Se pensate che la competizione automobilistica sia appassionante solo sulle piste, preparatevi per il nuovo film di Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE). La casa produttrice di contenuti per il cinema e la televisione fondata da Andrea Iervolino e Lady Monika Bacardi è pronta a deliziare gli appassionati dei motori con il suo prossimo grande progetto: Ferrari vs Mercedes.

Immergiamoci negli anni ‘20, quando Mercedes regnava sovrana nel settore delle corse automobilistiche. È in questo ambiente ricco di adrenalina e auto performanti che fa la sua apparizione Enzo Ferrari. Un giovane pilota emergente con un’irrefrenabile passione per la velocità, il cui obiettivo primario è uno solo: superare il marchio tedesco.

Ferrari vs Mercedes: annunciato il nuovo film di ILBE

Non stiamo parlando di una semplice competizione. Si tratta di una delle rivalità più elettrizzanti che abbiano mai scosso il mondo dell’automobilismo. Ferrari vs Mercedes è più di un film: è un viaggio attraverso un capitolo importante che ha contribuito a rendere Ferrari uno dei simboli dell’eccellenza Made in Italy riconosciuta a livello globale. Andrea Iervolino è entusiasta di portare questa epica battaglia sul grande schermo.

Alla regia, vedremo Bobby Moresco, già vincitore del Premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale con Crash – contatto fisico. Moresco non è estraneo ai film che raccontano le leggende dell’automobilismo, come dimostra il suo recente successo Lamborghini – The Man Behind The Legend.

Non è solo un tributo alla leggendaria rivalità automobilistica, è anche un palcoscenico per il talento italiano. Come sottolinea Andrea Iervolino – CEO di ILBE, il film si propone di essere un’unione perfetta di abilità italiane e internazionali.

“Con Ferrari vs Mercedes avremo l’opportunità di mettere in luce il talento italiano, dimostrando che il nostro Paese è ricco di creatività e competenza nel panorama cinematografico globale”, ha detto Iervolino.