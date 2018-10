“Mission Winnow”: il nuovo design di Ferrari in Formula 1 crea scalpore

Ferrari ha presentato la sua nuova livrea a Suzuka giovedì insieme allo sponsor principale Philip Morris. Sull’ala posteriore, il cofano motore, i box laterali, i binari, l’aureola e il muso era allegato lo slogan “Mission Winnow”, che inizialmente ha provocato un grosso punto interrogativo tra gli addetti ai lavori. Mission Winnow è un progetto che le due società hanno lanciato “per creare un impegno attorno al ruolo della scienza, della tecnologia e dell’innovazione come potente forza per il bene umano in ogni settore”.

“Attraverso Mission Winnow vogliamo far sapere al mondo come siamo cambiati, a condividere il nostro orgoglio per la trasformazione che le persone di Philipp Morris hanno raggiunto, così come la nostra dedizione a una scienza rigorosa e all’innovazione che può portare a un futuro migliore” ha dichiarato André Calantzopoulos, Amministratore delegato della società. “Utilizzeremo questa piattaforma globale come una finestra per mettere in discussione i preconcetti, poiché sappiamo che ci sono molti che potrebbero avere dubbi su di noi e sulle nostre motivazioni. La nostra partnership con Scuderia Ferrari ci dà l’opportunità di raggiungere un vasto pubblico per impegnarsi su vasta scala “.

La parola “winnow” (pronuncia: “win” – “oh”) è stata selezionata perché descrive perfettamente il percorso meticoloso e disciplinato perseguito dal partner di Ferrari per raggiungere la sua ambiziosa visione di un futuro privo di fumo. Calantzopoulos ha aggiunto: “ Mission Winnow racchiude il nostro impegno per cercare di migliorare in tutto ciò che facciamo. Apprendere o abbandonare i vecchi approcci è ciò che stiamo facendo in Philipp Morris: impariamo dagli errori del passato per modellare il nostro futuro “.