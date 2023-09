Fiat: record storico di vendite all’Expointer

Fiat era presente ad una delle più grandi fiere agricole del Brasile, che ha concluso le sue attività domenica scorsa (3 settembre) a Esteio, nel Rio Grande do Sul, superando il record di presenze dell’anno precedente, con oltre 800mila visitatori. Tuttavia, non è stato solo il numero di persone a registrare una crescita notevole. Anche la principale casa italiana ha registrato un aumento delle vendite fino a raggiungere un record storico: quest’anno sono stati 711 i veicoli, ovvero il 45 per cento in più rispetto al 2022. Un grande merito di questo exploit va al pickup Strada, le cui vendite sono cresciute del 33 per cento. Il pick-up è appena stato rinnovato nella sua gamma 2024 e con motore turbo in due versioni. In forte crescita anche le vendite della gamma di veicoli commerciali Fiat, che hanno registrato un incremento del 150 per cento rispetto all’anno precedente.

Ad Expointer 2023 Fiat ha registrato un aumento delle vendite fino a raggiungere un record storico

L’auto più venduta in Brasile non poteva mancare all’Expointer. Fiat Strada è stata la grande novità Fiat in fiera. Il pick-up nel MY24 ha ottenuto modifiche al design, Ultra come una nuova versione e maggiori prestazioni con un motore turbo flex. Si tratta infatti del primo pick-up con questo tipo di motore nel suo segmento. In totale, nel 2023, sono state vendute in fiera 178 unità del modello, di cui il 32 per cento erano le versioni top di gamma Ultra e Ranch con motore Turbo 200.

“Fiat ha più di 40 anni di storia in Brasile collaborando con diverse tipologie di clienti, compresi quelli che utilizzano i suoi veicoli nel settore agroalimentare. Comprendiamo le esigenze di questo pubblico e sappiamo che essere vicini ad una fiera importante come Expointer rende anche loro la vita più facile. Prendiamo quindi tutta la nostra gamma, compresi i nuovi prodotti come la Strada Turbo e l’intera flotta di veicoli commerciali, tutti recentemente rinnovati. Il risultato ottenuto dimostra che siamo sulla strada giusta”, commenta Herlander Zola, vicepresidente senior di Fiat Sud America. “Inoltre, abbiamo approfittato dell’evento per rafforzare i vantaggi del programma Fiat Professional, che offre servizio unico e agilità nel contribuire al business del cliente”.