Stellantis farà una controproposta a UAW ma lo sciopero incombe

Mentre il tempo a disposisione per le case automobilistiche e la UAW per raggiungere un accordo sta per scadere, una società punta a presentare una controproposta entro la fine della settimana. La scadenza per evitare uno sciopero è il 14 settembre. Si tratta del gruppo Stellantis, che a quanto pare avrebbe in programma di inviare una controproposta alla UAW entro la fine di questa settimana.

Mercoledì il gruppo automobilistico ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Stellantis conferma che intende presentare alla UAW una controproposta alle richieste economiche dei membri entro la fine della settimana. Siamo ansiosi di continuare le nostre discussioni per raggiungere un accordo che posizioni meglio l’azienda per affrontare le sfide del mercato statunitense e garantire il futuro a tutti i nostri dipendenti, alle loro famiglie e alla nostra azienda.”

L’ex presidente della UAW Bob King ritiene che la società stia giocando un gioco pericoloso. “Stellantis sta giocando un gioco dal rischio calcolato davvero, credo, ridicolo e irrispettoso”, ha detto King. “Lo fanno perché pensano che, se aspettano fino alla fine, faranno pressione sulla UAW affinché accetti meno di ciò che vuole. E questo è un enorme errore di calcolo”. L’attuale presidente della UAW, Shawn Fain, dovrebbe incontrare giovedì la General Motors. Ford ha fatto una controfferta la settimana scorsa, ma le trattative continuano.

Mercoledì il capo della United Auto Workers ha avvertito che il sindacato intende scioperare contro qualsiasi casa automobilistica di Detroit che non abbia raggiunto un nuovo accordo entro la scadenza dei contratti la prossima settimana. “Questo è il piano”, ha risposto il presidente Shawn Fain quando gli è stato chiesto se il sindacato avrebbe scioperato qualcuna delle aziende che non hanno raggiunto un accordo provvisorio prima della scadenza dei loro contratti nazionali.

Uno sciopero contro tutte e tre le principali case automobilistiche – General Motors, Stellantis e Ford – potrebbe causare danni non solo all’industria nel suo insieme ma anche al Midwest e persino all’economia nazionale, a seconda di quanto durerà. L’industria automobilistica rappresenta circa il 3% della produzione economica nazionale. Uno sciopero prolungato potrebbe anche portare ad un aumento dei prezzi dei veicoli.

In un’intervista con l’Associated Press, Fain ha lasciato aperta la possibilità di evitare uno sciopero. Ha riconosciuto, più esplicitamente di prima, che il sindacato dovrà rinunciare ad alcune delle sue richieste per raggiungere degli accordi. I contratti con le tre società scadranno tutti alle 23:59 del 14 settembre.