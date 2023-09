Stellantis accusata di pratiche sleali dal presidente UAW

United Auto Workers ha presentato accuse di pratiche di lavoro sleali contro le case automobilistiche Stellantis e General Motors al National Labor Relations Board per non aver negoziato con il sindacato in buona fede o in modo tempestivo, ha detto giovedì sera il presidente della UAW Shawn Fain. Il sindacato non ha presentato denuncia contro Ford Motor come ha detto Fain, ha risposto alle richieste della UAW con una controproposta da lui pesantemente criticata.

Pratiche di lavoro sleali: è questa l’accusa fatta da Shawn FAin a Stellantis e General Motors

“Il rifiuto volontario di GM e Stellantis di contrattare in buona fede non è solo offensivo e controproducente, è anche illegale”, ha detto Fain durante una diretta su Facebook. “Ecco perché oggi il nostro sindacato ha presentato accuse di pratiche di lavoro sleali, o ULP, sia contro GM che contro Stellantis presso il Consiglio nazionale per le relazioni lavorative.”

Stellantis ha affermato di non aver ancora ricevuto la denuncia dell’NLRB, “ma è scioccata dalle affermazioni del signor Fain secondo cui non abbiamo negoziato in buona fede”. “Si tratta di un’affermazione priva di fondamento nei fatti, e siamo delusi nell’apprendere che il signor Fain è più concentrato sulla presentazione di accuse legali futili che sulla contrattazione vera e propria”, ha affermato la società in una dichiarazione inviata via e-mail. “Ci difenderemo vigorosamente da questa accusa quando sarà il momento, ma in questo momento siamo più concentrati nel continuare a contrattare in buona fede per un nuovo accordo. Non permetteremo che le tattiche del signor Fain ci distraggano da questo importante lavoro per garantire il futuro. per i nostri dipendenti.”

La dichiarazione di GM ha fatto eco a quella di Stellantis riguardo alle accuse dell’NLRB: “Siamo sorpresi e confutiamo fermamente l’accusa dell’NLRB presentata dall’International UAW. Crediamo che non abbia alcun merito e sia un insulto ai comitati di contrattazione. Siamo stati iper concentrati sulla negoziazione direttamente e in buona fede con la UAW e stanno facendo progressi”, ha affermato Gerald Johnson, vicepresidente esecutivo della produzione globale di GM. Le richieste del sindacato includono un aumento salariale del 46%, il ripristino delle pensioni tradizionali, aumenti del costo della vita, la riduzione della settimana lavorativa a 32 ore da 40 e l’aumento dei benefici per i pensionati.