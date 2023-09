Jeep ancora leader nel segmento dei SUV in Brasile

Jeep si è assicurata la leadership dei SUV in brasile ad agosto. Con una crescita del 5 per cento rispetto a luglio, la casa automobilistica americana del gruppo Stellantis ha venduto 12.334 unità e ha conquistato nel mese una quota del 17,3 per cento tra i SUV. Oltre ad essere il numero uno tra i SUV medi, con una quota del 42,2 per cento tra i C-SUV, la Compass ha registrato 5.315 vendite in agosto e ha superato la soglia delle 40.000 unità vendute nell’anno. Agosto è stato un mese molto importante per la Compass, poiché il modello ha celebrato due importanti traguardi: 400.000 vendite dal suo lancio nel Paese e 450.000 unità prodotte nel Nordest dal 2016. Jeep Compass.

Anche ad agosto grazie a Commander e Compass Jeep rimane leader assoluto nel segmento dei SUV in Brasile

La Jeep Commander continua la sua traiettoria di successo nel Paese. In un altro mese con un ottimo risultato tra i D-SUV, il Commander ha conquistato 1.922 unità immatricolate e ben 13.843 unità vendute negli otto mesi dell’anno. Il Commander rimane il leader indiscusso tra i D-SUV, posizione che ha assunto poco dopo il suo lancio. Con 5.044 unità vendute ad agosto, la Renegade resta competitiva e resta tra le prime 5 nel competitivo B-SUV. La Wrangler e il pick-up Gladiator hanno completato l’ottima performance Jeep nel mese di agosto.

Agosto è stato anche un mese di festa per Jeep. Il marchio ha ottenuto importanti riconoscimenti per tutti i suoi modelli fabbricati in Brasile. Dalla rivista Quatro Rodas, la Renegade e la Commander hanno ricevuto il sigillo di “Best Buy 2023”. La Commander è stata anche nominata “Best Buy – 4×4 SUV” dalla rivista MotorShow. E leader tra i SUV medi, la Compass è stata eletta “Miglior SUV medio” dall’importante rivista Guia Qual Compra di AutoEsporte. Sono riconoscimenti che spiegano il successo dei modelli Jeep nel mercato brasiliano e la fiducia dei clienti nei modelli del marchio.