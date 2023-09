Stellantis installerà un’officina per le batterie nello stabilimento di Madrid entro l’estate 2024

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha annunciato di aver deciso di installare un’officina per assemblare i moduli e la scocca delle batterie nello stabilimento di Madrid, dove produce Citroën C4, nelle sue versioni a combustione ed elettrica. L’officina dovrebbe essere operativa entro l’estate del 2024, secondo quanto riferito da La Tribuna de Automoción.

Entro l’estate 2024 anche lo stabilimento Stellantis di Madrid avrà la sua officina per le batterie

Stellantis ha preso questa decisione per rispondere all’aumento della domanda per Citroën ë-C4 e del ë-C4 X, i modelli elettrici che produce nello stabilimento madrileno. Attualmente, le batterie per questi modelli vengono assemblate nello stabilimento di Saragozza, dove si producono anche le batterie per l’Opel Corsa, il Peugeot e-208 e in futuro anche per la nuova Lancia Ypsilon.

Tuttavia, il fatto che i veicoli a zero emissioni abbiano sempre più successo, così come il fatto che lo stabilimento aragonese stia iniziando la rampa di produzione dei nuovi modelli elettrici, ha spinto il gruppo a creare una propria officina di assemblaggio delle batterie a Madrid, per evitare problemi logistici e di capacità produttiva.

L’officina di assemblaggio delle batterie a Madrid impiegherà circa 100 persone. L’officina riceverà i moduli delle batterie già pronti dai fornitori del gruppo, come CATL o LG Chem, e si occuperà di assemblarli nella scocca e di collegarli al sistema di raffreddamento e al cablaggio elettrico.

L’officina sarà in grado di produrre circa 300 batterie al giorno, con una potenza di 50 kWh ciascuna. Le batterie saranno destinate ai modelli elettrici del gruppo Stellantis basati sulla piattaforma modulare CMP, come Citroën ë-C4, Peugeot e-208, Opel Corsa-e e la nuova Lancia Ypsilon.

Stellantis ha dichiarato di essere impegnato nella transizione energetica e nella mobilità sostenibile, e di voler investire nella produzione locale di batterie in Europa. Il gruppo ha anche annunciato la creazione di cinque gigafabbriche di batterie in Europa e negli Stati Uniti, che saranno operative entro il 2030.