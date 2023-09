Stellantis: agosto con vendite record per il gruppo in Messico

Stellantis México ha riportato il miglior agosto come numero di vendite del 2018 con 7.826 unità immatricolate. La marca leader ancora una volta è stata Ram. “Il nostro nuovo veicolo Peugeot 2008, nella sua fase di lancio, ha stabilito un record di vendite. Questo nuovo veicolo presenta il nuovo “volto” del marchio Peugeot”, ha affermato Carlos Quezada, Vicepresidente Commerciale di Stellantis Messico. “Se i nostri nuovi veicoli attirano nuovi clienti, significa che siamo sulla strada giusta e continuiamo a lavorare per soddisfare le esigenze dei nostri utenti”, ha aggiunto Quezada.

Stellantis: in Messico un mese di agosto da assoluto protagonista per il gruppo automobilistico

Per quanto riguarda gli altri brand di Stellantis, Alfa Romeo ha riportato la vendita di 61 unità, si tratta del suo migliore mese di vendite nella sua storia in Messico. Fiat ha riportato le migliori vendite da agosto 2017 con 1.177 unità. Fiat Pulse ha registrato la vendita di 458 unità. Fiat Mobi e Fiat Fastback hanno immatricolato rispettivamente 248 unità e 226 unità. D’altro canto, Fiat Argo ha incrementato le sue vendite del 27 per cento rispetto ad agosto 2022, con 213 unità. Fiat Ducato ha venduto 32 unità.

Jeep ha riportato le migliori vendite da agosto del 2015 con 1.337 unità. Jeep JT ha registrato il miglior agosto come vendite della sua storia con 124 unità. Jeep Renegade ha registrato il miglior agosto come vendite dal 2017 e Jeep Grand Cherokee ha registrato il miglior agosto dal 2018. Jeep Compass ha registrato il miglior agosto come numero di immatricolazioni dal 2014. Jeep Wrangler ha venduto 291 unità, Wagoneer invece 21 unità.

Sempre a proposito di Stellantis, segnaliamo che Peugeot ha venduto 919 unità. Peugeot 2008, ha registrato il miglior agosto come vendite della sua storia con 252 unità. Peugeot Partner ha riportato il miglior agosto dal 2018 con 416 unità. Peugeot 3008 ha venduto 107 unità. Peugeot Manager ha venduto 46 unità.

Come dicevamo inizialmente il miglior brand di Stellantis in Messico ad agosto è stato ancora una volta Ram che ha ha aumentato le vendite del 64 per cento rispetto al 2022 con 2.773 unità. Si tratta del miglior agosto della sua storia. Ram 700 e Ram ProMaster Rapid hanno registrato il miglior agosto come numero di vendite della loro storia con 1.117 unità e 454 unità, rispettivamente. Ram 4000 ha registrato il miglior agosto dal 2012 con 407 unità. Ram Light Duty e Ram Heavy Duty hanno venduto rispettivamente 724 e 33 unità.