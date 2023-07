Fiat Mobi: raggiunge le 400.000 unità vendute in Brasile

Sette anni fa, Fiat presentava un rivoluzionario concetto automobilistico sul mercato brasiliano, la Fiat Mobi. Un’auto che, come suggerisce il nome stesso, è dedicata alla mobilità. Creata per essere piccola nelle dimensioni ma grande nelle soluzioni, e soprattutto molto attraente, il modello ha raggiunto l’incredibile traguardo di 400.000 unità vendute in Brasile.

La Mobi nasce dall’incessante ricerca della casa automobilistica torinese sulle esigenze urbane, con l’ambizione di coniugare l’urbanità e la funzionalità in un veicolo pratico e piacevole da guidare. Il successo di questo prodotto è stato talmente straordinario da renderlo uno dei veicoli più venduti del paese.

Fiat Mobi tre quarti posteriore

Fiat Mobi: la vettura raggiunge un nuovo traguardo nel mercato brasiliano

Non sorprende, considerando che l’azienda porta avanti una consolidata leadership nel mercato delle auto compatte, tanto da essere il brand numero uno del segmento, come confermato dai dati di vendita del primo semestre del 2023.

In Brasile, la Fiat Mobi è leader incontrastata del suo segmento (quello della A-hatch) con 6895 unità vendute nel solo mese di giugno e una quota di mercato che raggiunge il 53,5%. Il modello si distingue anche per essere quello che ha registrato la più forte crescita di vendite nel canale retail a giugno 2023 (168%), contribuendo in maniera determinante al successo di Fiat rispetto agli obiettivi del piano di governo.

La sua presenza, tuttavia, non si limita al Brasile. La Mobi viene esportata e venduta in altri 12 paesi, offrendo ai consumatori un mix unico di stile, tecnologia e prezzo competitivo.

Design moderno e ottime prestazioni

Il successo di questa vettura è attribuibile al suo design moderno, dai tratti distintivi e dalla personalità inconfondibile che non passa inosservata nelle strade. Efficace dal punto di vista energetico e ricco di innovazioni, il veicolo si muove facilmente nei centri urbani, garantendo prestazioni agili, pratiche ed economiche.

Il suo basso consumo di carburante è uno dei più ridotti tra i veicoli progettati e prodotti in Brasile. La Fiat Mobi è l’unica hatch della sua categoria capace di percorrere oltre 700 km con un pieno di carburante grazie alle recenti evoluzioni tecniche del suo famoso motore Fire, capace di percorrere fino a 15 km/l con la benzina.

Comfort e bassi costi di manutenzione

La vettura spicca nel segmento delle auto compatte anche per il suo comfort, la piacevolezza di guida, i bassi costi di manutenzione e le finiture di qualità. Queste caratteristiche gli hanno valso un prestigioso riconoscimento.

Recentemente, infatti, è stata insignita del premio “Miglior valore di Rivendita – Auto 2022” nella categoria “Entrada”, con una rivalutazione dell’8,6%, uno dei più alti indici di valutazione di Autoinforme in collaborazione con Textofinal.

Prodotta presso lo stabilimento di Betim (MG), la Fiat Mobi è molto più di un’auto. È una soluzione intelligente che sfida la mobilità urbana e non solo. Con questo prodotto, il brand di Stellantis dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare e di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.