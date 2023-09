Stellantis: è sua la supermini più venduta nel Regno Unito ad agosto

Arrivano buone notizie per il gruppo Stellantis dal regno Unito. La gamma di Vauxhall Corsa, il marchio che sostituisce Opel in UK ha continuato la sua forte performance di vendite nel Regno Unito in agosto, raggiungendo la vetta delle classifiche in due segmenti secondo gli ultimi dati sulle immatricolazioni di nuove auto pubblicati oggi dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Stellantis festeggia: è sua la supermini più venduta in UK il mese scorso

La Corsa è stata la B-Hatch più venduta in agosto e da inizio anno, oltre ad essere anche la seconda auto più venduta in assoluto nel Regno Unito quest’anno, con 25.692 unità vendute. La Corsa Electric rimane anche la piccola auto elettrica (B-Hatch elettrica) più venduta finora nel 2023, con 2.220 unità vendute da inizio anno. Tra gli altri modelli di Stellantis segnaliamo anche che Mokka Electric rimane anche il piccolo SUV elettrico (B-SUV elettrico) più venduto quest’anno, con 6.062 unità vendute da inizio anno. Vauxhall diventerà un marchio esclusivamente elettrico entro il 2028, sette anni prima della scadenza del governo britannico.

James Taylor, amministratore delegato di Vauxhall, ha dichiarato: “È emozionante vedere la Corsa continuare a eccellere nelle classifiche di vendita sia nella variante elettrica che a benzina. Il successo della Corsa Electric testimonia il nostro impegno nel guidare la transizione del Regno Unito verso l’elettrificazione”.

La Nuova Corsa presenta l’audace e puro frontale Vizor di Vauxhall su tutta la gamma, oltre a una serie di ulteriori miglioramenti stilistici e tecnologici, mentre i modelli completamente elettrici sono disponibili con la batteria di nuova generazione di Vauxhall da 51 kWh per un’autonomia fino a 246 miglia (WLTP). Gli ordini sono aperti ora, con prezzi a partire da £ 19.625 e prime consegne nel quarto trimestre del 2023. Dunque ibdubbiamente il gruppo Stellantis può dirsi soddisfatto per le notizie che arrivano dal Regno Unito quanto meno per quello che concerne il mese di agosto che si è da poco concluso.