Vauxhall Corsa-e promossa nel Regno Unito con l’aiuto di vari artisti

Opel ha lanciato una nuova campagna promozionale creativa nel Regno Unito sotto il brand Vauxhall con l’obiettivo di aumentare l’entusiasmo attorno alle auto elettriche in occasione del lancio del suo primo veicolo a zero emissioni: la Vauxhall Corsa-e.

Dagli ultimi dati abbiamo visto che le vendite degli EV potrebbero aumentare ma molti automobilisti sono ancora preoccupati sul futuro di questa tecnologia.

Vauxhall Corsa-e: la casa francese si affida a diversi artisti per promuovere in UK il suo primo EV

Peter Hope, direttore marketing di Vauxhall, ha dichiarato: “Per celebrare il lancio della Corsa-e volevamo dimostrare che i veicoli elettrici possono fare tutto ciò che possono fare i veicoli con motore a combustione interna, nello stesso numero di scenari diversi. È stato fantastico collaborare con talenti britannici così entusiasmanti e diversi per aiutarci a far parlare più persone dei veicoli a emissioni zero“.

La nuova campagna mira ad eliminare qualsiasi dubbio sui veicoli elettrici presenti nella testa dei consumatori attraverso degli artisti incaricati di creare un mondo illustrato che mette in mostra tutti i luoghi in cui la Vauxhall Corsa-e può essere utilizzata senza problemi. In ogni mondo creato dagli artisti, la Corsa-e 100% elettrica è al centro della scena. Ogni scena racconta una storia unica.

Tra gli artisti partecipanti a questa campagna promozionale c’è anche Kyle Platts, famoso per il suo fumetto Vibe Consultant sul Guardian. Egli ha dichiarato: “Il mio contributo è stato ispirato dal mio amore per la guida in giro per il Regno Unito durante i viaggi estivi“.

Seb Underhill, creative director di 33Seconds, invece ha affermato: “Il nostro obiettivo con questa campagna era rompere gli schemi del marketing tradizionale dei veicoli elettrici, fornendo a Vauxhall una serie di immagini incredibili e visivamente accattivanti che incarnano lo slogan Switch It Up di Corsa-e. La campagna ci ha permesso di raccontare una storia autentica sull’auto, attraverso la prospettiva unica di alcuni dei più famosi talenti creativi del Regno Unito“.

Attiva le notifiche! Disiscrivi le notifiche Hai le notifiche bloccate!!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI