Ferrari Racing Days 2023: ecco come è andato l’appuntamento a Silverstone

Nessun amante della velocità può permettersi di ignorare quanto accaduto sul circuito di Silverstone dall’1 al 3 settembre, quando ha aperto i suoi cancelli per l’ottavo evento della stagione: i Ferrari Racing Days.

Questa manifestazione sportiva ha coinciso con la quarta tappa del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK, creando un’atmosfera elettrizzante che non si vedeva dal 18 e 19 luglio sul circuito do Estoril in Portogallo.

Ferrari Racing Days: le vetture del Programma XX e F1 Clienti hanno sfilato a Silverstone

Sei monoposto hanno solcato l’asfalto di Silverstone durante l’evento, tra cui la F150 del 2011, la stessa che Fernando Alonso portò alla vittoria in quella stagione. Non si tratta di una monoposto qualsiasi. È la 57ª vettura progettata da Ferrari per competere in Formula 1.

Denominata F150 in onore del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, questa monoposto ha segnato un punto di svolta tecnologico reintroducendo il sistema KERS e adottando l’alettone posteriore mobile (DRS). Felipe Massa, il compagno di squadra brasiliano di Alonso, contribuì anch’egli a questa memorabile stagione.

Nessuna discussione sui Ferrari Racing Days sarebbe completa senza menzionare il Programma XX. In questi tre giorni intensi, otto 599XX Evo, una 599XX, quattro FXX Evo e otto FXX-K Evo hanno sfrecciato sul tracciato di Silverstone, mostrando i loro muscoli davanti a una folla entusiasta.

La Ferrari 599XX Evo rappresenta l’evoluzione ulteriore della 599XX, potenziata fino a 750 CV grazie a scarichi laterali e altre innovazioni tecniche. Questo gioiello del cavallino rampante ha visto anche un aggiornamento nella centralina elettronica che controlla il nuovo pacchetto aerodinamico, introducendo la tecnologia “opening gap”, che si avvicina a ciò che si trova in F1.

Prossima tappa al Mugello

Tenetevi pronti: la tappa conclusiva dei Ferrari Racing Days 2023 è prevista dal 24 al 30 ottobre sul circuito del Mugello. È un evento da non perdere, soprattutto se volete vivere l’essenza del marchio di Maranello in tutto il suo splendore.