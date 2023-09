Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK: le vittorie di Cavers e Simmerson riaprono il campionato

In una serie di eventi carichi di adrenalina, la seconda gara del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK presso il famoso Circuito di Silverstone ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Carl Cavers, in rappresentanza di Graypaul Nottingham, ha messo a segno l’ennesima vittoria, seguito da Paul Simmerson di Graypaul Birmingham, che si è imposto nella Coppa Shell.

L’apice della competizione si prospetta ora in Belgio, a Spa-Francorchamps, dal 15 al 17 settembre, con il titolo ancora in palio in entrambe le categorie.

Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK: a Silverstone c’è stata parecchia adrenalina

Carl Cavers ha mantenuto la sua posizione dominante con un giro di qualifica strepitoso, cronometrando 2:04.286. Questo gli ha permesso di accumulare punti importanti nella sua lotta per il titolo contro Andrew Morrow di Charles Hurst. Nella Coppa Shell, nonostante un infortunio al polso e problemi di traffico, Paul Rogers di JCT600 è riuscito a segnare il tempo più veloce con 2:06.151.

Durante la gara, in una splendida giornata a Silverstone, Cavers ha fissato il passo, distanziando gli avversari. H. Sikkens di HR Owen ha cercato di sfidare Cavers, ma un errore alla curva Abbey ha aperto la porta a Morrow, consentendo a Cavers di allargare il suo vantaggio fino a 4 secondi in appena cinque giri.

Mentre Cavers e Morrow duellavano in pista, Faisal Al-Faisal di HR Owen è balzato dalla 13ª alla sesta posizione. Un incidente che ha coinvolto John Dhillon di Graypaul Nottingham, costretto a perdere il cofano della sua Ferrari 488 Challenge Evo, ha reso necessaria l’intervento della Safety Car e ha permesso a Graham de Zille di Meridien Modena di superarlo.

Gli ultimi giri della corsa

Dopo l’entrata della Safety Car, Cavers ha ripreso il comando. La battaglia per le posizioni è proseguita con Al-Faisal che è riuscito a superare un Dhillon in difficoltà, chiudendo la gara al quinto posto. La classifica finale ha visto Cavers, Morrow e Sikkens nei primi tre posti, rispettivamente.

In Coppa Shell, mentre Rogers cercava disperatamente la sua prima vittoria, è stato Robert Rees di Dick Lovett a prendere il controllo iniziale della gara. Dopo alcune manovre avventate, Rogers è stato superato da Stuart Marston di Maranello Sales e da Paul Simmerson. Tuttavia, l’ingresso della Safety Car ha stravolto le dinamiche. Simmerson è riuscito a prendere la testa della gara, conquistando i punti che lo hanno catapultato in cima alla classifica generale.

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK a Silverstone ha offerto tante emozioni. Con il prossimo appuntamento fissato a Spa-Francorchamps, la battaglia per il titolo è più aperta che mai, sia nel campionato generale che nella Coppa Shell.