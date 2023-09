Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK: questo weekend si corre a Silverstone

Il Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK è nuovamente pronto a scatenare l’adrenalina sul celebre circuito di Silverstone. Parliamo di un appuntamento fondamentale, in programma questo weekend, che precede il gran finale di stagione fissato dal 15 al 17 settembre a Spa-Francorchamps, in sincronia con il Challenge Europe.

A condividere il palcoscenico britannico saranno anche gli eventi dei Ferrari Racing Days, inclusi il Programma XX e le attività di F1 Clienti.

Ferrari Challenge Trofeo Pirelli UK: le 488 Challenge Evo si sfideranno sul famoso tracciato

Vediamo cosa succede nelle classifiche. In primo piano della categoria Trofeo Pirelli, Andrew Morrow di Charles Hurst si attesta con autorità in vetta grazie ai suoi 88 punti, frutto di tre vittorie e tre piazzamenti a podio.

Ma non dimentichiamo H. Sikkens di HR Owen, distante di 16 punti e detentore di due vittorie. Carl Cavers di Graypaul Nottingham lo segue a breve distanza, a un solo punto di scarto, ma finora senza aver assaporato il gusto della vittoria.

E non è tutto. Tra i piloti ansiosi di guadagnare terreno troviamo John Dhillon di Graypaul Nottingham e Graham De Zille di Meridien Modena, quest’ultimo vincitore dell’ultimo round a Brands Hatch. Faisal Al-Faisal di HR Owen è un altro nome da tenere d’occhio, avendo sfiorato il podio in tre diverse occasioni quest’anno.

Per quanto riguarda la Coppa Shell, Paul Hogarth di Stratstone Manchester domina la scena con 95 punti. Seguito da Paul Simmerson di Graypaul Birmingham con 73 punti, la classifica vede anche Stuart Marston di Maranello Sales e Jonathan Satchell di HR Owen in lizza, rispettivamente con 49 e 47 punti.

Novità interessanti arrivano anche dai nuovi talenti del 2023, come Peter Hunter di Stratstone Manchester e Julian Dye di Maranello Sales, che saranno chiamati a mostrare le loro abilità sul tracciato di Silverstone. Attenzione anche a Chris Smith di Graypaul Birmingham e Paul Rogers di JCT600, entrambi in cerca del loro primo podio.

Il programma completo

Veniamo al programma delle gare. Le prove libere si sono svolte ieri dalle 09:00 alle 09:40 e dalle 14:00 alle 14:40. Oggi, la qualifica si svolgerà dalle 09:55 alle 10:25, per poi dare il via alla prima gara di 30 minuti alle 14:20. Domani, una nuova sessione di qualifiche avrà inizio alle 09:30, seguita dalla seconda gara in programma alle 14:45 di orari locali.

Non c’è spazio per l’incertezza. La Ferrari 488 Challenge Evo è la vettura da competizione da battere, e Silverstone è il teatro di questa eccitante battaglia motoristica.