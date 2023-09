Opel entusiasma il pubblico alla XS Carnight Classic 10.0

“Schleizer Dreieck” compie 100 anni: il circuito della Turingia sud-orientale è il più antico della Germania. È una doppia occasione per festeggiare. Lo scorso fine settimana, per celebrare questo straordinario giubileo, si è tenuto in pista l’ evento “XS Carnight Classic 10.0″ , che era già la 10a edizione di questo evento. Opel ha partecipato all’evento, presentando un’intera gamma di leggende automobilistiche e deliziando i visitatori con auto del passato, oltre a modelli di punta della nuova serie GSe e un veicolo unico nel suo genere.

Opel entusiasma il pubblico riunito con le leggende dello sport motoristico e i modelli di punta attuali

XS Carnight è un evento dedicato alle auto uniche. Oggetti da collezione che fanno battere forte il cuore di ogni fan del tuning e amante dell’auto. Migliaia di appassionati si sono presentati per ammirare queste straordinarie vetture. I numerosi fan riuniti hanno potuto non solo vedere, ma anche ascoltare e “sentire” la Opel Rekord C, conosciuta come “Schwarze Witwe” (Vedova Nera). Jens Cooper, esperto di Opel Classic, si è messo al volante di una replica della leggendaria vettura da turismo del Gruppo 5 sul palco chiuso “Schleizer Dreieck” e ha mostrato cosa significassero le corse negli anni ’70.

La Calibra DTM del 1995 e l’ Astra OPC X-treme del 2001 da 326 kW/444 CV completavano la gamma delle auto d’epoca Opel, accelerando da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. Tra le auto nuove invece grandi protagoniste le nuove Astra GSe e Astra Sports Tourer GSe top di gamma, Opel dimostra come la dinamica dei top di gamma ora funzioni in modo moderno, lungimirante e, soprattutto, responsabile. Gli specialisti di XS Carnight si sono presi cura anche della Opel Astra Sports Tourer GSe e l’hanno mostrata al pubblico durante il fine settimana.

Il dinamico modello di punta della famiglia Astra dispone di una potenza di sistema di 165 kW/225 CV, una coppia massima di 360 Nm e uno speciale telaio ribassato di 10 millimetri, assicurano puro piacere di guida anche nella versione di serie e, grazie alla trazione ibrida plug-in, anche una guida localmente priva di emissioni. L’officina di tuning “Carstyle me” ha installato anche le sospensioni pneumatiche “GRINDS”.

La station wagon nello stile XS attira l’attenzione anche con le speciali ruote da 20 pollici del produttore americano di cerchi “ROTIFORM” e, naturalmente, i caratteristici adesivi XS. All’evento XS Carnight Classic 10.0, non sono stati solo i potenti modelli Opel della classe compatta a impressionare il pubblico. Anche il veicolo più piccolo di Rüsselsheim ha attirato l’attenzione dei visitatori. Lo scorso inverno, Opel ha invitato i talenti creativi a partecipare al concorso “#OpelDesignHack” e l’interpretazione del fuoristrada elettrico ” Rocks e-XTREME ” ha convinto la giuria.