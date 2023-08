Stellantis e i suoi partner commerciali, pronti a migliorare l’esperienza del cliente in Europa

Arrivano novità importanti per Stellantis. Infatti da pochi minuti il gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares ha comunicato che sta rafforzando la sua partnership con la sua rete di concessionari in Europa. Ciò avviene allo scopo di migliorare l’esperienza del cliente e semplificare il percorso complessivo di acquisto di un nuovo modello, così come del resto è stato stabilito nel Piano strategico Dare Forward 2030.

Stellantis e la sua rete europea di concessionari completano la firma di nuovi contratti

La firma di oltre 8.000 contratti di vendita e più di 25.000 contratti di post-vendita nelle ultime settimane in 10 paesi strategici in Europa è la prova concreta che Stellantis e i suoi partner commerciali condividono gli stessi obiettivi di semplificazione, approccio multimarca, customer experience e costante ricerca della qualità.

Per contribuire allo sviluppo del nuovo modello di distribuzione, Stellantis e la sua rete hanno condotto discussioni costruttive tenendo conto del quadro giuridico del BER (Regolamento di esenzione per categoria). Pertanto, Austria, Belux (Belgio e Lussemburgo) e Paesi Bassi adotteranno il nuovo modello di distribuzione a partire dal 4 settembre 2023. Il resto d’Europa inizierà ad implementare questo nuovo modello nel 2024, i contratti saranno firmati nei prossimi mesi, in conformità con il quadro concordato.

I nuovi accordi contribuiranno ad accelerare il passo verso una mobilità a emissioni zero, con Stellantis che già in diversi Paesi è tra i gruppi con le maggiori vendite di questo tipo di veicolo. Il gruppo automobilistico dispone adesso di 24 BEV sul mercato, una cifra destinata a quasi raddoppiare entro la fine del 2024; attualmente, i veicoli elettrici Stellantis come la Peugeot e-208 e la Nuova Fiat 500 sono in cima alle classifiche nel mercato elettrificato europeo.

A proposito di ciò Uwe Hochgeschurtz, Chief Operating Officer di Stellantis, Enlarged Europe ha dichiarato che si tratta di un momento storico per la sua azienda ma anche per l’intero settore in Europa. Il dirigente ha inoltre detto che la trattativa con la rete di concessionari è stata molto pragmatica e costruttiva. Hochgeschurtz ha voluto inoltre ringraziare i suoi dipendenti e i partner per il raggiungimento di questo risultati.