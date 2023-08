Alfa Romeo gareggerà nel GP d’Olanda con una speciale livrea

Con l’avvicinarsi del ritorno della F1 dopo le vacanze estive del campionato, Alfa Romeo ha annunciato che si presenterà con una monoposto con una speciale livrea in occasione del GP d’Olanda, che apre questo fine settimana l’ultima metà della stagione 2023. Le due vetture del team italo-svizzero, riceveranno un nuovo design creato dall’artista tedesco Boogie, che porterà l’arte dei graffiti sulle monoposto, nel motorhome e nei box della squadra. Il modello è stato presentato originariamente nel gennaio di quest’anno, su un’auto non utilizzata in pista, dipinta a mano dall’artista.

Alfa Romeo: a Zandvoort la C43 presenta una livrea speciale ispirata all’opera di Boogie

A fine stagione la monoposto speciale verrà messa all’asta e il ricavato andrà a Save the Children, ente benefico sostenuto dal team Alfa Romeo. “Ho cercato di trasmettere lo spirito di questa squadra: le lettere che si uniscono per formare il simbolo artistico rappresentano tutte le persone, i partner e le organizzazioni che hanno contribuito a creare questa vettura. L’Alfa Romeo è una squadra che va oltre il suo nome: è un gruppo di persone con una visione che è più della somma delle sue parti” ha dichiarato l’artista.

I graffiti caratterizzeranno anche i box della squadra sul Circuit de Zandvoort, che ospiterà la F1 per la terza volta dal suo ritorno in calendario nel 2021. L’artista ha utilizzato la sua bomboletta spray sulla carrozzeria di una delle auto della squadra per creare un motivo lettering che ricorda i nomi della squadra e dei piloti. Secondo il team, il numero di lettere rappresenta il rispetto per tutti i dipendenti del team, individui con capacità complete si uniscono per creare qualcosa di più della somma di tutte le parti.

L’auto in livrea celebrativa è stata esposta in una serie di eventi pubblici, da ultimo una mostra d’arte al Dolder Grand Hotel di Zurigo, occasione per invitare il pubblico locale a vedere l’auto prima della sua apparizione a Zandvoort. La vettura, infatti, sarà esposta nella Fan Zone del GP d’Olanda, rendendola accessibile agli appassionati.

Alfa Romeo è penultima nell’attuale campionato di categoria, occupando il nono posto su dieci costruttori. Con Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, rispettivamente 15esimo e 16esimo nel Campionato Mondiale Piloti, la squadra ha ottenuto finora nove punti su 12 round disputati.

La F1 2023 ritorna questo fine settimana del 27 agosto con il GP d’Olanda, 13esimo appuntamento della stagione. Mancano dieci gare in calendario e Max Verstappen guida il Mondiale con la RBR, leader anche nella classifica costruttori.