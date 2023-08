Stellantis: anche in Canada è alle prese con una trattativa contrattuale impegnativa

I colloqui sul rinnovo dei contratti automobilistici in Canada inizieranno martedì a Toronto con Stellantis che spera di ottenere una maggiore flessibilità operativa mantenendo sotto controllo i costi del lavoro in quella che dovrebbe essere una trattativa impegnativa. I colloqui arrivano in un momento in cui Stellantis ha appena riportato un profitto record di 12,1 miliardi di dollari per la prima metà del 2023.

Stellantis nei prossimi giorni iniziano i colloqui per il rinnovo del contratto di lavoro in Canada

Pur trovandosi in una sana posizione finanziaria e con abbondante liquidità a disposizione, la società si è impegnata a spendere 35 miliardi di dollari per la transizione ai veicoli elettrici, con l’obiettivo di portare sul mercato 25 o più nuovi veicoli elettrici a batteria entro il 2030. Lo ha affermato Stellantis. dovrà inoltre rendere operativi quattro stabilimenti di batterie nel Nord America, compreso lo stabilimento NextStar Energy a Windsor, entro la fine del decennio.

Dal 2020 Stellantis ha investito 3,6 miliardi di dollari, oltre allo stabilimento di batterie NextStar, nelle sue attività canadesi a Windsor, Brampton ed Etobicoke. “Le aspettative sono alte, ma lo sono anche le ansie”, ha affermato Dave Cassidy, presidente di Unifor Local 444. “Sappiamo che si tratta di un cambio generazionale. Il passaggio al mercato dei veicoli elettrici non è economico. Sappiamo anche che il datore di lavoro ha guadagnato molti soldi. I nostri membri meritano un contratto molto forte”.

Cassidy ha aggiunto che le case automobilistiche devono migliorare le loro proposte economiche per essere competitive per ingaggiare nuovi talenti. Ha notato che le 3 case automobilistiche di Detroit stanno perdendo lavoratori qualificati a favore di altri settori come l’industria delle costruzioni. Oltre a salari, pensioni, benefici e riduzione o eliminazione della griglia salariale di otto anni, Cassidy ha affermato che Local 444 cercherà di garantire la rappresentanza dei nuovi lavoratori presso lo stabilimento di batterie NextStar e di coloro che trasportano le batterie allo stabilimento Stellantis di Windsor.

Cassidy ha affermato che anche un ulteriore sostegno economico ai lavoratori mentre i loro stabilimenti stanno attraversando una lunga fase di ristrutturazione sarà una priorità, in particolare per lo stabilimento di Brampton che resterà fermo molto più a lungo di quello di Windsor. Stellantis prevede di rendere entrambi gli stabilimenti operativi su tre turni dopo la riorganizzazione per l’elettrificazione. La sfida per il gruppo automobilistico di Carlos Tavares sarà quella di soddisfare i desideri economici dei propri dipendenti senza far salire i costi alle stelle. La produzione dei veicoli elettrici costa già il 40% in più rispetto ai loro cugini a combustione.