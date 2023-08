Fiat e Abarth: molte novità in arrivo in futuro

Nei prossimi anni Fiat e Abarth saranno due tra i marchi più attivi tra quelli presenti nella gamma del gruppo Stellantis. Le due case automobilistiche italiane cercheranno di non farsi trovare impreparate dai grandi cambiamenti che attendono il settore in futuro con il passaggio ad una mobilità completamente elettrica. Le prime due novità di Fiat le abbiamo viste quest’anno. Ci riferiamo alle nuove 600 e Topolino.

Ecco quali saranno le prossime novità di Fiat e Abarth in Europa

Ricordiamo che la gamma di 600 si completerà solo il prossimo anno con l’arrivo di una versione ibrida. Per il momento il SUV compatto che viene prodotto in Polonia a Tychy viene venduto solo ed esclusivamente in versione completamente elettrica. Sempre a proposito della principale casa automobilistica italiana ricordiamo che nel 2024 sarà la volta del debutto della nuova Fiat Panda. La vettura subirà una vera e propria trasformazione divenendo un crossover di segmento B dalle linee squadrate. Questa sarà una delle prime auto elettriche low cost ad essere vendute in Europa dal gruppo Stellantis.

Nel 2025 arriverà un nuovo crossover di segmento C che si potrebbe chiamare nuova Fiat Multipla e nascerà su piattaforma STLA Medium di Stellantis. Questa auto farà parte della stessa famiglia della nuova Panda e sarà prodotta a Kenitra in Marocco. Nel 2026 non escludiamo l’arrivo di un ulteriore modello, che però deve ancora essere confermato. Qualcuno ipotizza una nuova Fiat 500XL che affiancherebbe la multipla nel segmento C. Nel 2027 dovrebbe arrivare la nuova generazione di 500 che continuerà ad essere prodotta a Mirafiori.

Per quanto riguarda Abarth, la casa automobilistica dello scorpione ha deciso di puntare sulle auto elettriche ad alte prestazioni e dopo la Abatrh 500e, prima auto elettrica al 100 per cento ad essere stata lanciata sul mercato dal brand, entro il 2025 sarà la volta della seconda auto elettrica. Si tratterà della nuova Abarth 600 che in una recente intervista il capo di Fiat e Abarth Olivier Francois ha confermato ufficialmente. In futuro poi sarà la volta di altri modelli sempre derivanti dalla gamma di Fiat. Possibile l’arrivo di una nuova Abarth Panda ma al momento non vi sono ancora conferme ufficiali. Maggiori dettagli in proposito li avremo già a partire dal prossimo anno.