NextStar Energy: riprende la costruzione della gigafactory canadese di Stellantis e LG

Oggi è una giornata storica per la produzione di batterie in Canada. NextStar Energy, la joint-venture tra Stellantis e LG Energy Solution (LGES), ha sottoscritto un accordo vincolante che garantisce il futuro della produzione di celle e moduli per batterie a Windsor (Ontario), rispettando gli impegni presi dal governo canadese con l’U.S. Inflation Reduction Act (IRA).

Mark Stewart, Chief Operating Officer di Stellantis North America, ha detto che l’IRA ha rivoluzionato il panorama della produzione di batterie in Nord America, rendendo la produzione all’avanguardia a un prezzo competitivo in Canada una sfida senza un supporto equivalente dal governo.

Stellantis: firmato l’accordo per la produzione di batterie EV in Canada

Sono lieti che il governo federale, con il supporto del governo provinciale, abbia mantenuto il proprio impegno di parificare il campo di gioco con l’IRA. Questo sforzo collettivo ha permesso la chiusura dell’accordo e ora si riprenderà con la costruzione del nuovo sito a Windsor.

Danies Lee, CEO di NextStar Energy, ha espressamente ringraziato la comunità di Windsor per il continuo supporto, sottolineando come, grazie a questo accordo, l’azienda può ora concentrarsi su quello che fa meglio. Presto produrranno batterie all’avanguardia qui a Windsor e sono entusiasti di crescere e prosperare con la comunità.

LG Energy Solution aprirà otto fabbriche in Nord America

NextStar Energy è una delle otto fabbriche di batterie che LGES ha assicurato in Nord America per rispondere al crescente mercato dei veicoli elettrici. Da parte sua, Stellantis – che ha recentemente festeggiato 98 anni in Canada – ha dimostrato la sua fiducia nel futuro sostenibile e nel ruolo del paese nel panorama globale dei veicoli elettrici con il suo investimento in NextStar Energy e nei progetti precedentemente annunciati.

Dal momento che la costruzione della fabbrica di batterie riprenderà immediatamente, ci aspettiamo che l’inizio della produzione avvenga nel corso del 2024. Questa imponente gigafactory punta ad avere una capacità produttiva annuale superiore a 45 GWh e prevede la creazione di circa 2500 nuovi posti di lavoro a Windsor e nelle aree circostanti.

Il nuovo accordo rappresenta un traguardo significativo per l’industria canadese delle batterie e un contributo fondamentale per la transizione globale verso un futuro sostenibile. L’ambizioso progetto riafferma l’impegno del Canada nel campo dell’elettrificazione, segnando un passo importante per il posizionamento del paese come player chiave nell’ecosistema dei veicoli elettrici.