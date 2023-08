Alcune delle Alfa Romeo più rare sfileranno per le strade in Grecia

Nel periodo dal 3 al 9 settembre 2023, le strade della Grecia centrale saranno abbellite da un convoglio di meravigliose e rare auto d’epoca Alfa Romeo, come testimonia il Registro Italiano Alfa Romeo (RIAR), una delle più importanti associazioni di amici del marchio di respiro internazionale, organizza il “Giro della Grecia Centrale”.

Registro Italiano Alfa Romeo ha scelto la Grecia per il suo grande incontro annuale

L’associazione ha scelto la Grecia per tenere il suo grande incontro annuale e si sposterà in luoghi dalle bellezze naturali, dai percorsi meravigliosi ma anche da una storia importante che parte dall’antichità e arriva ai giorni nostri. Più nello specifico, la prima tappa dell’evento prevede rotte per Nafpaktos, Delfi, Termopili e termina a Volos. La seconda tappa, incentrata su Volos, prevede escursioni ad Afissos, Tsagarada e Skiathos.

Durante i 7 giorni che dura questo evento, i partecipanti avranno l’opportunità di conoscere le bellezze naturali e la storia della Grecia centrale percorrendo diverse centinaia di chilometri. Gli abitanti delle zone che visiteranno avranno così l’opportunità di ammirare da vicino un gran numero di rare Alfa Romeo classiche, vetture che hanno avuto un ruolo decisivo nell’evoluzione dell’automobilismo sia dal punto di vista tecnologico che del design. Lunedì 4 settembre, dalle 19:30 alle 23:00, davanti all’edificio Papastratos sulla spiaggia di Volos si terrà una mostra di auto storiche.

A dare una mano a questo evento non poteva che essere l’ultimo modello dell’Alfa Romeo, la Tonale Hybrid 160 cv, che accompagnerà le sue antenate durante tutta la manifestazione, collegando così idealmente il passato del marchio con il suo presente.



Vale la pena notare che quest’anno sarà la quarta volta che il RIAR sceglie la Grecia per il suo evento annuale, poiché eventi simili si sono svolti nel 2009, 2014 e 2019 (segue le foto di questi eventi). L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione “Amici dei veicoli storici” (FIO) e ha il sostegno della Regione della Grecia Centrale, del Comune di Volos e del Comune del Pelio Sud.