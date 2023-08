Stellantis annuncia importante novità in Brasile

Stellantis sta ristrutturando i suoi servizi finanziari in Brasile, in linea con la nuova struttura globale in fase di implementazione. La nuova organizzazione, consolidata in Stellantis Serviços Financeiros, è supportata da due rami operativi che, rispettivamente, saranno dedicati alle attività retail e wholesale.

Stellantis ha una nuova struttura di servizi finanziari in Brasile

Il cambiamento in corso comprende sia operazioni di finanziamento al consumatore finale per l’acquisizione di veicoli dei vari marchi Stellantis e altri servizi finanziari al dettaglio, sia operazioni di finanziamento e altri servizi finanziari richiesti da reti di concessionari e clienti aziendali. “Questa nuova struttura consentirà un maggiore allineamento con le strategie dei marchi, fornendo sinergie tra wholesale e retail, oltre all’agilità e alla semplificazione delle operazioni, concentrandosi sempre sull’aumento della soddisfazione dei clienti e della rete” afferma Dominique Signora, responsabile di Stellantis Financial Services per il Sud America.

In pratica, Banco PSA si chiamerà Stellantis Financiamentos e, entro la fine di quest’anno, assumerà le attività retail per i clienti finali di tutti i marchi Stellantis in Brasile, sia per operazioni di finanziamento che per assicurazioni e consorzi. Ad oggi, Stellantis Financiamentos è responsabile delle operazioni retail dei marchi Fiat, Peugeot e Citroën. Per il marchio Fiat, Stellantis Financiamentos si affiderà ai motori di credito e al supporto operativo di Santander Brasil e alla sua vasta esperienza nel settore automobilistico. I marchi Jeep e Ram saranno inclusi nella nuova struttura dal 1° novembre di quest’anno.

Banco Fidis, a sua volta, entro la fine di quest’anno diventerà il provider delle attività di finanziamento per le concessionarie di tutti i marchi Stellantis e, d’ora in avanti, sarà responsabile delle operazioni di finanziamento per i clienti corporate, come i clienti flotte, nonché continuando ad offrire soluzioni per fornitori e carte di credito, tra le altre operazioni strutturate, per tutti i marchi Stellantis, con il nuovo nome Banco Stellantis.

“La nuova configurazione accelera lo sviluppo delle attività commerciali dei marchi che compongono Stellantis, rafforzando il supporto finanziario a rivenditori e consumatori. Inoltre, la nuova struttura è un altro passo di Stellantis nella direzione di diventare un’azienda tecnologica per la mobilità, pronta a soddisfare tutte le esigenze dei propri clienti, ed è in linea con il piano strategico globale Dare Forward 2030”, sottolinea Antonio Filosa, presidente di Stellantis per il Sud America.

Per garantire un servizio uniforme lungo tutto il percorso del consumatore con i marchi, la struttura retail di Financial Services riposizionerà le proprie attività in base ai marchi con cui opera. All’interno del calendario stabilito dall’azienda, in linea con la strategia di focalizzazione ed eccellenza nel servizio al cliente, Fiat lancia i propri servizi finanziari con una propria identità, oltre a prodotti ed esperienze esclusive per i propri clienti all’interno di questa nuova struttura. Da questa data, con la strutturazione di Stellantis Serviços Financeiros, le unità di business che servono Fiat nel retail si chiamano Fiat Financiamentos, Fiat Consórcio e Fiat Seguros. L’implementazione di Stellantis Serviços Financeiros e dei suoi bracci operativi è un processo che dovrebbe essere completamente completato entro la fine dell’anno.