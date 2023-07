Fiat ha spiegato il significato dei nomi delle sue auto in Brasile

Oltre ad essere il marchio che vende più auto in Brasile, Fiat è anche responsabile di dare nuovi significati o addirittura di inserire nuove parole nel vocabolario. Di recente è toccato a “Titano” assumere una nuova connotazione e assumere la forma di un pick-up. Altri esempi sono Argo, Cronos, Mobi, Toro e Pulse, nomi diventati così comuni da far già parte della vita di migliaia di brasiliani, anche se molti di loro non conoscono il significato di questi termini.

Fiat ha deciso di spiegare il significato dei nomi dei suoi modelli venduti in America Latina

In Fiat, l’arte di nominare le auto è un processo dinamico e multidisciplinare, che coinvolge diverse aree, come il Product Marketing, il Portfolio, la Ricerca e la Competitive Intelligence. Proprio pensando alla diversità di idee e pensieri, questi team sono composti da persone di ogni tipo e provenienza, aperte a questo lavoro creativo. Ogni nuova vettura, quindi, ha il suo team, creato appositamente per assolvere alla missione di darle un nome.

Battezzare un veicolo non è affatto semplice. È un processo che richiede studio, ricerca e molta creatività. Inoltre, è necessario tenere conto di diversi aspetti e seguire alcuni principi. Un buon nome deve essere semplice, significativo e distintivo, ma allo stesso tempo dovrebbe essere fresco, memorabile e portare con sé una storia. Oltre a questi fattori, è essenziale che le nomenclature siano comprese e pronunciate nei diversi paesi.

Argo: si riferisce al mito greco di Giasone e degli Argonauti che viaggiavano a bordo della nave Argo, costruita dal semidio Argo, sotto la guida della dea Atena. Dopo aver compiuto la sua missione, Argo è stata consacrata a Poseidone ed è diventata la Costellazione di Argo.Vale la pena ricordare qui che il portellone premium è una delle stelle della Fiat ed è tra i veicoli più venduti in Brasile.

Cronos: è stato creato in riferimento al più giovane dei titani, figlio di Urano e dio del tempo, capace di governare tutti i destini. La Fiat Cronos è arrivata con lo scopo di dimostrare che il trascorrere del tempo per Fiat si concretizza in un viaggio di rinnovamento.

Fastback: il modello porta lo stesso nome della concept car presentata al Motor Show 2018, che è servita da ispirazione ed è stata elogiata in tutto il mondo per il suo design che ha portato la perfetta armonia tra il design di un SUV e un coupé. Il nome Fastback fa diretto riferimento a una categoria super selezionata di auto che hanno in comune il design veloce e le curve dinamiche della carrozzeria.

Mobi: il nome deriva da uno studio Fiat sulle città e dal desiderio di unire l’urbano e il funzionale in un veicolo pratico e facile da guidare. Il nome è legato a questa vocazione, richiamando la parola mobilità.

Pulse: in una strategia senza precedenti nell’industria automobilistica nazionale, Fiat ha coinvolto migliaia di persone in un voto aperto per nominare il suo nuovo modello. Con il 65 per cento delle preferenze del pubblico, ha vinto Pulse. Questo nome consente numerose associazioni con energia e movimento. Esprime l’essenza e la personalità del veicolo: un SUV con l’anima Fiat, ma che, allo stesso tempo, ha un suo ritmo.

Strada: dal 1998 il nome è stato utilizzato sul pick-up compatto che è l’attuale leader nel mercato brasiliano. Strada significa strada in italiano e si riferisce alla sensazione di libertà che il modello può fornire al guidatore.

Titano: ispirato all’entità della mitologia greca che affronta Zeus e gli altri dei dell’Olimpo nella sua ascesa al potere. Inoltre, può anche essere legato al metallo titanio, il più resistente utilizzato dall’industria high-tech, fornendo elevata resistenza e durata. La denominazione si riferisce a tutta la forza che avrà il nuovo pick-up Fiat.

Toro: come molti veicoli Fiat, il pick-up che ha debuttato con il concept SUP (Sport Utility Pick-up) ha il suo nome derivato dalla lingua italiana. Toro è legato alla robustezza e forza dell’animale.