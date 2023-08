Maserati acquistata dai cinesi? Xpeng smentisce

Nelle scorse ore, si è diffusa in rete la voce di una possibile acquisizione di Maserati, il prestigioso marchio italiano del lusso, da parte di Xpeng, una delle principali case automobilistiche cinesi nel settore dei veicoli elettrici. La notizia, però, è stata prontamente smentita da XPeng, che ha dichiarato di non avere alcun tipo di trattativa in corso.

Maserati: Xpeng smentisce le voci circolate in Cina nelle ultime ore secondo cui la casa cinese stava per acquistare il brand italiano

La fonte della voce era lo screenshot di un post lasciato in un forum che citava una fonte anonima vicina a Xpeng. Secondo queste voci, Xpeng avrebbe avuto l’intenzione di acquisire la casa automobilistica del Tridente per espandere la sua presenza nel mercato globale e per sfruttare il know-how tecnologico e il prestigio del brand italiano. L’articolo sosteneva anche che Maserati avrebbe potuto beneficiare dell’ingresso di XPeng, che le avrebbe fornito maggiori risorse finanziarie e una maggiore penetrazione nel mercato cinese.

Tuttavia, questa voce non forniva alcuna prova concreta a sostegno della sua tesi, limitandosi a riportare le dichiarazioni della fonte anonima. Inoltre, l’articolo non ha tenuto conto del fatto che Maserati fa parte del gruppo Stellantis, nato dalla fusione tra FCA e PSA, che ha già una forte presenza in Cina e che ha tra i suoi obiettivi lo sviluppo dei veicoli elettrici.

Di fronte alla diffusione della voce, un rappresentante di XPeng ha detto ai giornalisti che “le voci sono false e non c’è alcuna acquisizione correlata”. Quindi, si tratta di una semplice speculazione senza fondamento, probabilmente alimentata dal fatto che XPeng ha recentemente presentato il suo nuovo SUV elettrico, il quarto veicolo della sua gamma, che potrebbe competere con il futuro SUV elettrico di Maserati, previsto per il 2023. Tuttavia, al momento non ci sono prove che le due aziende abbiano alcun tipo di contatto o interesse reciproco.