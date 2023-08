Stellantis: per l’addio alle muscle car apre le porte dello stabilimento di Brampton

Stellantis ha recentemente aperto le sue porte a un gruppo selezionato di visitatori per un tour finale del Brampton Assembly Plant, situato appena fuori Toronto in Ontario. Questa importante occasione ha permesso ai partecipanti di assistere alla fine di un’era automobilistica mentre la produzione degli iconici modelli Dodge Challenger (LA) , Dodge Charger (LD) e Chrysler 300 (LX) si esaurisce. Si tratta di un trio di auto che ha lasciato un segno indelebile nel panorama delle muscle car americane.

Il Brampton Assembly Plant che oggi fa parte di Stellantis, una struttura tentacolare che si estende su 2,95 milioni di piedi quadrati su 269 acri, è stato il luogo di nascita di leggende automobilistiche per decenni. Fin dalla sua istituzione nel 1986 e dalla successiva acquisizione da parte di Chrysler Corporation nel 1987, lo stabilimento ha costantemente sfornato veicoli che sono diventati sinonimo di potenza americana e di eccellenza automobilistica.

Nel corso degli anni, lo stabilimento ha visto la nascita di una serie di veicoli straordinari. Si è iniziato con veicoli rimasti nella storia tra cui Chrysler Concorde, Dodge Intrepid e Eagle Vision, usciti dalle linee di assemblaggio nel giugno 1992. Questo è stato seguito da una serie di successi commerciali tra cui Chrysler 300 e Dodge Magnum nel 2004 fino al rombo fragoroso dell’introduzione della Dodge Charger nel 2005.

Lo stabilimento di assemblaggio Stellantis di Brampton ha ospitato alcuni dei veicoli più potenti e rivoluzionari mai messi in circolazione. Gli appassionati ricorderanno per sempre la maestosa vista della Dodge Challenger SRT8 del 2009, un’incarnazione della moderna abilità ingegneristica e un rispettoso cenno alle leggendarie muscle car del passato. Successive iterazioni, come la Challenger SRT HELLCAT con il suo stupefacente motore HEMI V8 sovralimentato da 707 cavalli, e l’ancor più formidabile Challenger SRT Demon, con il suo titolo di auto di produzione più veloce al mondo, hanno cementato lo status dello stabilimento come culla di eccellenza automobilistica.

Mentre il sole tramonta sulla produzione di questi modelli iconici, un nuovo capitolo attende lo stabilimento di assemblaggio di Brampton. Stellantis, con una mossa visionaria, ha annunciato un sostanziale investimento di 3,6 miliardi di dollari canadesi nello stabilimento, come parte del suo piano strategico Dare Forward 2030. Con la trasformazione prevista per il 2024 e la ripresa della produzione prevista per il 2025, lo stabilimento di Brampton adotterà un’architettura completamente nuova e flessibile progettata per soddisfare le ambizioni di elettrificazione dell’azienda. Questa trasformazione promette di rinvigorire l’impianto e di proiettarlo nell’era della mobilità sostenibile. Tuttavia, non è ancora stato annunciato quale prodotto verrà costruito nello stabilimento dopo la fine della produzione delle famose muscle car.