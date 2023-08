FC Sochaux chiede aiuto a Stellantis per salvarsi dal fallimento

Il club di calcio francese FC Sochaux, che milita in Championnat National, la terza serie del campionato francese, è in grave crisi finanziaria e sportiva. Il club, fondato nel 1928 da Jean-Pierre Peugeot, è stato ceduto nel 2015 al gruppo Ledus di Hong Kong e poi nel 2020 al gruppo Nenking della Cina. Quest’ultimo, però, non ha rispettato gli impegni presi con la Direzione Nazionale del Controllo di Gestione (DNCG), l’organo che regola la situazione economica dei club francesi, e ha portato il club alla retrocessione amministrativa dalla Ligue 2 alla Championnat National nel giugno 2023. Di fronte a questa situazione drammatica, il sindaco della città ha scritto una lettera a Carlos Tavares, CEO del gruppo Stellantis, nato dalla fusione tra FCA e PSA per salvarlo dalla bancarotta.

Ad un passo dal baratro la squadra di calcio del Sochaux chiede aiuto a Stellantis

Il club ha infatti una storia ricca di successi, avendo vinto due campionati francesi, due coppe nazionali e una coppa di lega. Ha inoltre partecipato a diverse competizioni europee, raggiungendo la semifinale di Coppa UEFA nel 1980-1981. Stellantis è il principale datore di lavoro della regione del Franche-Comté, dove si trova il club, e ha una forte connessione storica con il FC Sochaux. Il gruppo Peugeot, infatti, è stato il proprietario del club dal 1928 al 2015 e ha sempre sostenuto la sua attività.

Inoltre, lo stadio del club si chiama Auguste Bonal, in onore dell’ex direttore della La Federcalcio francese e la Direzione nazionale del controllo di gestione, che controlla i club professionistici, hanno chiesto circa 12 milioni di euro di budget per il club, creato nel 1928 per gli operai della marca del leone. Romain Peugeot aveva raccolto 8 milioni di euro dagli investitori, mentre Nenking doveva fornire il resto, 4 milioni di euro. Ma alla fine, il gruppo cinese si è ritirato dall’accordo Peugeot che fu fucilato dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.

L’aiuto del colosso automobilistico sarebbe quindi potenzialmente l’ultima risorsa per salvare il club da una difficile retrocessione e dal passaggio alla sfera del calcio dilettantistico. “Ho inviato questa lettera un po’ come un ultimo appello all’unico che potrebbe, se lo volesse, trovare una soluzione per far uscire il club dalla carreggiata”, ha detto il sindaco di Sochaux. Intanto, il tempo stringe per il FC Sochaux. Il club spera quindi di poter contare sull’aiuto di Stellantis per uscire dalla crisi e ritrovare la sua identità.