Nuova Alfa Romeo Montreal: in un video immaginata così

Sul web qualcuno ha immaginato una nuova Alfa Romeo Montreal. Si tratta del canale di YouTube Motors che nei giorni scorsi ha pubblicato un video in cui si vede il render di un ipotetico modello ispirato alla famosa auto del Biscione. Ricordiamo che Alfa Romeo Montreal è una vettura sportiva prodotta dalla casa automobilistica italiana dal 1970 al 1977. Il nome deriva dalla città canadese dove fu presentata per la prima volta come prototipo nel 1967, in occasione dell’Esposizione Universale. La vettura si distingue per il suo stile elegante e originale, opera di Marcello Gandini per la Carrozzeria Bertone, e per il suo motore V8 da 2,6 litri, derivato da quello della 33 Stradale. La Montreal è considerata una delle Alfa Romeo più belle e desiderate di sempre, nonché una delle auto italiane più rappresentative degli anni ’70.

Nuova Alfa Romeo Montreal: ecco come potrebbe apparire in caso di ritorno

La Montreal fu concepita come un’auto da sogno, senza alcuna intenzione di produrla in serie. Tuttavia, il successo di pubblico e di critica che ottenne al salone di Montreal convinse l’Alfa Romeo a trasformarla in un modello di produzione. La versione definitiva fu presentata al salone di Ginevra nel 1970, con alcune modifiche rispetto al prototipo, come il cofano rialzato per ospitare il motore V8 e le prese d’aria laterali per il raffreddamento dei freni. La vettura era dotata di un cambio manuale a cinque marce, di quattro freni a disco, di un differenziale autobloccante e di un sistema di iniezione meccanica SPICA.

La Montreal era una vettura dalle prestazioni elevate, capace di raggiungere i 240 km/h di velocità massima e di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi. Tuttavia, era anche una vettura costosa e complessa da mantenere, soprattutto per il suo motore delicato e assetato. Inoltre, la crisi energetica degli anni ’70 e la concorrenza dei marchi tedeschi ne limitarono le vendite. In totale, furono prodotti solo 3.925 esemplari, dei quali circa 1.800 furono esportati negli Stati Uniti. Dunque anche una nuova Alfa Romeo Montreal dovrebbe essere all’altezza della sua celebre antenata in termini di prestazioni e velocità.

Oggi la Montreal è una vettura molto ricercata dai collezionisti e dagli appassionati di auto d’epoca. Il suo valore è aumentato negli ultimi anni, raggiungendo cifre superiori ai 100 mila euro per gli esemplari più conservati e originali. La Montreal è anche una vettura apprezzata per il suo fascino e la sua personalità, che la rendono un’icona del design e della tecnica italiana. Una nuova Alfa Romeo Montreal sarebbe una vettura sportiva che riprenderebbe il nome e lo spirito di una delle auto più belle e desiderate del marchio italiano. La vettura avrebbe un design elegante e originale.

La nuova Montreal potrebbe avere una linea da coupé, con un tetto spiovente e un portellone inclinato, per dare un tocco di sportività e dinamismo al modello. Il frontale potrebbe avere una griglia esagonale con il logo Alfa Romeo al centro, affiancata da due fari a LED con una forma a mandorla. Il posteriore potrebbe avere dei gruppi ottici a LED con una forma a C, collegati da una barra luminosa che attraversa il portellone. Il paraurti potrebbe avere un estrattore d’aria e due terminali di scarico. Al momento una vettura di questo tipo non è prevista ma dato che Alfa Romeo pare abbia deciso di lanciare di tanto in tanto delle auto in edizione limitata per omaggiare sue vetture del passato non escludiamo che anche la Montreal possa in futuro ricevere un’erede.