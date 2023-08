Stellantis espande e migliora il business dei ricambi in Nord America

Per migliorare ed espandere ulteriormente la sua attività di ricambi e assistenza in Nord America, Stellantis ha annunciato oggi il marchio di ricambi aftermarket bproauto come nuova linea di ricambi di alta qualità a prezzi competitivi.

La nuova linea di ricambi completa Mopar, il marchio globale di ricambi originali e accessori autentici per Stellantis

Dopo decenni di successi in Europa e in altri mercati internazionali, tra cui il Medio Oriente e il Sud America, il portafoglio di ricambi bproauto appena introdotto è disponibile per la maggior parte delle marche e dei modelli per aiutare a combattere il mercato dei ricambi in rapida evoluzione e il passaggio a lungo termine all’elettrificazione come veicoli e i loro componenti stanno diventando sempre più complessi e digitali. Queste parti supportate dall’equipaggiamento originale vengono fornite con una garanzia fino a due anni/chilometri illimitati. Inoltre, le batterie hanno una copertura di sostituzione gratuita fino a due anni e anche e pastiglie dei freni sono coperte da una garanzia.

“Con l’introduzione di bproauto, stiamo ulteriormente migliorando l’esperienza del cliente offrendo una nuova linea a marchio del distributore di parti di alta qualità supportate in fabbrica per la maggior parte delle marche e dei modelli”, ha affermato Mike Koval, capo di Mopar North America . “Mentre Mopar rimarrà il marchio globale di ricambi originali e accessori autentici per Stellantis, bproauto offrirà un’alternativa per quasi tutti i marchi e tutte le auto: nuove, usate, di proprietà, noleggiate o condivise. Con Mopar e bproauto, i nostri concessionari offrono un Soluzione a 360 gradi, multimarca, one-stop-shop per quasi tutti i clienti, tutti i veicoli e tutti i marchi.”

In Nord America saranno disponibili 30 categorie di ricambi per la maggior parte delle marche e dei modelli per supportare la transizione in corso nel settore delle riparazioni automobilistiche. Ulteriori linee di prodotti entreranno gradualmente a far parte della rete di concessionari Stellantis. bproauto è il marchio di ricambi auto che fornisce prodotti di alta qualità per la maggior parte delle marche e dei modelli a partner e clienti all’ingrosso attraverso i reparti di assistenza delle concessionarie in tutto il mondo. Esperti in tecnologia avanzata, bproauto si concentra sul mantenimento di una fornitura affidabile di parti avanzate ora, oltre alle nuove parti high-tech che emergono ogni giorno in un settore aftermarket in evoluzione.