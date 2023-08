Opel festeggia 50 anni di cinture di sicurezza nei suoi veicoli

In anticipo sui tempi: nel 1973, Opel introdusse le cinture di sicurezza di serie su tutti i modelli, tre anni prima dell’obbligo generale di indossare le cinture di sicurezza. Già negli anni ’60, gli ingegneri Opel stavano testando le cinture di sicurezza come sistema di ritenuta salvavita nelle automobili. Già nell’aprile 1968, Opel Kadett, Admiral e Diplomat, tra le altre, potevano essere ordinate con cinture di sicurezza anteriori. La classica coupé Manta A seguì nell’ottobre 1970. Il salvavita Opel era disponibile anche di serie nei modelli sportivi, ad esempio nella Kadett B Rallye del 1967 e nel Commodore A GS un anno dopo.

50 anni fa, nel 1973, Opel iniziò a installare sistemi di cintura a tre punti con pratico azionamento con una sola mano di serie su tutti i modelli

Allo stesso tempo, Opel ha promosso attivamente fin dall’inizio una campagna per l’accettazione delle cinture di sicurezza, assumendo così un ruolo pionieristico. Nel 1969, gli ingegneri Opel hanno dimostrato i risultati del loro programma di ricerca sugli incidenti ai rappresentanti della stampa presso il Dudenhofen Test Center. Il messaggio più importante: più della metà di tutte le vittime di incidenti potrebbero essere ancora vive se avessero usato le cinture di sicurezza. All’inizio del 1972, la direzione inviò una lettera a tutti i dipendenti Opel, chiedendo loro di indossare le cinture di sicurezza. Ci sono cinture scontate per il retrofit per tutti i dipendenti. La corsa è enorme: 12.000 copie vengono inviate ai dipendenti in brevissimo tempo.

Lo sviluppo della cintura di sicurezza è indissolubilmente legato all’ulteriore sviluppo dei manichini high-tech intelligenti che vengono utilizzati nei test per simulare gli effetti di un impatto sul corpo umano prima che un sistema di sicurezza venga approvato per la produzione in serie. La generazione più giovane si chiama THOR. L’abbreviazione sta per “Test device for Human Occupant Restraint”. Dotato di oltre 120 sensori, THOR rileva e comunica elettronicamente cosa gli accade in caso di impatto. Con il suo aiuto è stato sviluppato il limitatore adattivo della forza della cinghia, inizialmente utilizzato su Opel Mokka ed è ora utilizzato nella serie Astra. È un’altra pietra miliare nello sviluppo decennale delle caratteristiche di sicurezza passiva. E le possibilità sono tutt’altro che esaurite.

La tradizione continua anche con la nuova Opel Astra. Una caratteristica di sicurezza in particolare ora rende la nuova Astra Electric ancora più sicura: il limitatore adattivo della forza della cintura. Controlla in modo ancora più preciso la forza della cintura, che agisce sul corpo durante un impatto al fine di ridurre il più possibile le lesioni e allo stesso tempo proteggere al meglio il conducente.

Il sistema di ritenuta a controllo adattivo utilizza sensori per riconoscere la gravità dell’incidente e adatta in modo ottimale la forza della cintura all’andamento dell’urto. Un plus in sicurezza che può fare la differenza. Nonostante tutti gli airbag e i sistemi di assistenza: “La cintura di sicurezza è ancora il salvavita più importante nell’auto”, afferma Peter Schuessler, responsabile dei sistemi di ritenuta passiva presso Opel a Rüsselsheim.