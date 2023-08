Leasys completa l’acquisizione di ALD Automotive Portugal

Leasys ha finalizzato oggi l’acquisizione dell’attività di ALD Automotive in Portogallo, a seguito dell’accordo vincolante firmato da Stellantis e Credit Agricole Consumer Finance. Questa operazione aumenta la flotta Leasys di circa 23.000 veicoli, contribuendo così a raggiungere l’ambizioso obiettivo di 1 milione di veicoli in flotta entro il 2026 e ad accelerare lo sviluppo dell’azienda nei paesi europei strategici, in linea con l’ambizione di posizionarsi tra i leader europei nella finanza automobilistica.

“Questa acquisizione è un altro segnale forte che conferma la nostra volontà di cogliere qualsiasi opportunità strategica di mercato. La nostra strada per il futuro è chiara e la nuova Leasys è pronta ad assumere il suo ruolo di protagonista della mobilità europea, in grado di presentare un’offerta innovativa, accessibile e sostenibile”, ha affermato Rolando D’Arco, Amministratore Delegato di Leasys.

Per Nuno Jacinto, General Manager di Leasys Mobility Portugal ha dichiarato in proposito: “È con grande entusiasmo che abbracciamo questa nuova sfida! La nostra complementarità è straordinaria e insieme aggiungiamo ambizione, esperienza e competenza per diventare sempre più un operatore di riferimento nel mercato nazionale. Saremo ancora più attivi nello sviluppo di nuovi canali di vendita e segmenti di mercato, basati sulla qualità dei nostri servizi e sulla promozione di prodotti e servizi che rispondano alle esigenze di mobilità dei nostri clienti”.

Ricordiamo che Leasys è una società che offre soluzioni innovative di mobilità, dal noleggio a medio-lungo termine ai sistemi di gestione delle flotte aziendali. L’azienda è nata nel 2001 da una joint venture tra Fiat ed Enel ed è attualmente uno dei principali player del noleggio in Europa, con una flotta gestita di 800.000 veicoli. La società di Stellantis offre diverse offerte per privati e aziende, con la possibilità di personalizzare l’allestimento, i chilometri e i servizi inclusi. Leasys dispone anche di una piattaforma online, My Leasys, dove i clienti possono accedere ai servizi in modalità self service e 100% digitale, monitorare da remoto lo stato del veicolo e consultare le offerte dedicate.