Stellantis domina in Italia nelle vendite di veicoli commerciali

Stellantis registra un’altra vittoria nel segmento dei veicoli commerciali leggeri in Italia. Il gruppo automobilistico ha infatti ancora una volta dominano in quella categoria registrando numeri mostruosi a luglio. Con una quota di mercato del 46 per cento la società del CEO Carlos Tavares non ha rivali nel nostro paese. Questo grazie ai suoi marchi che hanno tutti dato un grosso contributo al raggiungimento di questo risultato ma in particolare sono due quelli che si sono distinti maggiormente. Ci riferiamo a Fiat Professional e a Peugeot.

Stellantis domina nettamente le vendite nel segmento dei veicoli commerciali in Italia nel mese di luglio 2023

Fiat Professional a luglio ha registrato una quota di mercato del 27,6 per cento mentre Peugeot del 6,6 per cento. In entrambi i casi c’è stata una crescita abbastanza importante. Per il marchio italiano del 5,2 per cento mentre per quello francese dell’1,9 per cento. I due marchi dunque si confermano i brand di punta nel segmento dei veicoli professionali grazie ad una gamma ricca e completa.

Se andiamo a guardare invece quanto accaduto nel segmento dei veicoli commerciali leggeri elettrici in Italia nel mese di luglio del 2023, la situazione di Stellantis è anche meglio. Il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA Groupe nel mese di gennaio del 2021 ha infatti raggiunto una quota di mercato del 69,7 per cento. In questo caso il marchio maggiormente protagonista di questo exploit è Opel che grazie alla sua gamma di veicoli elettrici si conferma leader dell’elettrificazione all’interno del gruppo Stellantis. Molto bene anche Fiat Professional e Citroen che hanno raccolto rispettivamente una quota di mercato del 18,2 per cento e del 7,9 per cento.

Ovviamente questi risultati suscitano grande soddisfazione all’interno della divisione italiana del gruppo automobilistico come si evince dalla parole del Direttore della Business Unit Veicoli Commerciali Gianluca Zampese che ha ringraziato il team e ha evidenziato come ancora una volta i clienti italiani abbiamo optato in massa per una delle soluzioni messe a disposizione da Stellantis.