Nuova Fiat Panda: potrebbe attirare nuovi clienti verso il brand

Nuova Fiat Panda è indubbiamente una delle novità più attese del 2024 un anno che sarà ricco di sorprese per il mondo dei motori ed in particolare per le case italiana. Basta ricordare che sempre il prossimo anno debutteranno anche il nuovo SUV compatto di Alfa Romeo e la nuova Lancia Ypsilon. Ma tutti i riflettori sono puntanti sulla nuova generazione del celebre modello della casa torinese che a quanto pare riserverà sorprese davvero grosse.

Nuova Fiat Panda: un design completamente diverso dal modello attuale ma anche dal resto della gamma di Fiat potrebbe avvicinare nuovi clienti

La nuova Fiat panda infatti subirà un profondo rinnovamento rispetto al modello attuale tanto che le due auto saranno praticamente due modelli diversi. Non è un caso che fino a fine 2026 l’attuale Panda continuerà ad essere prodotta a Pomigliano sempre che nel frattempo le norme sulle emissioni sempre più restrittive non possano far cambiare idea a Stellantis come anticipato di recente dal numero uno del gruppo automobilistico, l’amministratore delegato Carlos Tavares.

La nuova Fiat Panda sarà un crossover di circa 4 metri dalle forme squadrate e futuristiche con elementi di design presi direttamente dalla concept car Fiat Centoventi. L’auto sarà la seconda vettura elettrica low cost di Stellantis dopo Citroen e-C3 con un prezzo non superiore alle 25 mila euro al netto di incentivi. Ovviamente ci sarà spazio per almeno una versione a combustione molto probabilmente con motore ibrido.

La nuova Fiat Panda inoltre si discosterà completamente dal design degli attuali modelli di Fiat dando origine ad una nuova famiglia di auto a cui nel 2025 farà parte una seconda auto che forse si chiamerà Nuova Fiat Multipla. Questo design così diverso dal resto della gamma potrebbe rappresentare un grosso vantaggio per Fiat che potrebbe approfittarne per attirare a se nuovi clienti fino ad ora lontani dalla gamma delle sue auto. Ricordiamo infine che il debutto di questa auto è previsto l’11 luglio 2024 giorno in cui Fiat festeggia 125 anni. Tuttavia sembra assai probabile che le prime immagini del modello trapeleranno molto prima.