Stellantis: le auto pesanti sono un problema

Stellantis punta sempre più alla sostenibilità come più volte dichiarato dai suoi dirigenti ed in primis dal suo numero uno l’amministratore delegato Carlos Tavares. Le sfide da vincere però sono ancora molte. Una di queste riguarda il peso delle auto. Infatti come ha dichiarato Ned Curic, Chief Technology Officer dell’azienda in una recente intervista le auto sono sempre più pesanti e questa è una cattiva notizia in quanto mette a rischio la sostenibilità rendendo le auto meno efficienti e con consumi più elevati. Inoltre in vista di un futuro completamente elettrico le auto pesanti riducono l’autonomia della batteria.

Stellantis: Ned Curic pensa che ci sia un problema con il peso delle auto che va assolutamente ridotto in futuro

Quindi secondo Ned Curic questo è un problema da risolvere al più presto. Non a caso il dirigente di Stellantis ha dichiarato che ha sfidato il suo team a trovare delle soluzioni per ridurre il peso delle auto in maniera sensibile. “Se ci impegniamo per la sostenibilità, dobbiamo davvero affrontare il problema del peso. Diciamo che vogliamo lasciare questo pianeta in una forma migliore, ma noi come industria stiamo ancora aggiungendo molto più peso alle auto” ha dichiarato il CTO del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA e guidato da Carlos Tavares.

Alcuni brand di Stellantis sembrano sulla strada giusta per risolvere il problema. Ci riferiamo a Citroen e Fiat che con Ami e Topolino hanno immesso sul mercato veicoli leggerissimi e perfettamente in linea con le esigenze di sostenibilità. Ovviamente discorso diverso per alcuni altri brand come quelli americani che spesso lanciano sul mercato modelli davvero pesanti. Basta pensare al recente Ram 1500 REV che risulta essere uno dei veicoli più pesanti in assoluto tra quelli lanciati sul mercato.

Altro problema riguarda la tecnologia. Le auto moderne sono sempre più complicate e poco intuitive. Stellantis spera di risolvere il problema con l’introduzione di STLA SmartCockpit che dovrebbe semplificare la vita di molti. Lo STLA SmartCockpit verrà lanciato nel 2024 con un software in grado di offrire servizi e contenuti su misura per le esigenze dell’utente. Semplificare le caratteristiche e l’interfaccia del veicolo è di grande importanza per Curic. Un software intelligente è un modo per cambiare questa situazione, ma il CTO non vuole che sia il punto focale dei veicoli Stellantis.