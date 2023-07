Stellantis inizia ad assumere per la sua nuova fabbrica di batterie in Canada

Stellantis attraverso la sua joint venture Nextstar Energy ha annunciato nelle scorse ore di aver iniziato ad assumere lavoratori per quello che diventerà uno dei più grandi impianti di batterie per veicoli elettrici al mondo. Ci riferiamo naturalmente alla gigafactory di Windsor in Canada che impiegherà direttamente 2.500 lavoratori una volta pienamente operativo nel 2025. Al momento lo stabilimento sta cercando 130 dipendenti. Per il quartier generale di Windsor sono necessarie trenta persone in finanza, risorse umane e comunicazioni, oltre a un mix di 100 ingegneri e tecnici.

Stellantis: prime assunzioni per la Gigafactory di Windsor

“Saranno il nostro team di lancio”, ha dichiarato Danies Lee, CEO di NextStar. “Le aspettative sono che ingegneri e tecnici saranno pronti a formare i futuri dipendenti della fabbrica”, ha affermato. “Giocheranno un ruolo fondamentale nell’inizio della produzione”. Lee ha anche confermato che l’impianto di Windsor sta aumentando la capacità di produzione a 49 gigawattora dai 45 GWh originariamente annunciati nel marzo 2022 da Stellantis. Questo è il risultato della decisione di concentrarsi sulle celle ad alta energia necessarie per i veicoli completamente elettrici e di abbandonare i piani per produrre anche batterie per ibridi plug-in. L’impianto produrrà batterie per 500 mila veicoli elettrici ogni anno.

Le domande per le posizioni sono disponibili sul sito Web dell’azienda o sulle sue pagine di social media su Meta (Facebook) e Linkedin.com. Lee ha detto che gli ingegneri e i tecnici assunti saranno inviati allo stabilimento di LG Energy Solutions in Polonia per tre mesi di formazione. Dopo aver completato tale formazione, NextStar li invierà in Cina o in Corea del Sud per altri uno o due mesi di formazione in officina.

Lee ha affermato che il pool di talenti è una delle ragioni principali per cui LG Energy Solution e Stellantis hanno scelto l’area di Windsor per la fabbrica di batterie. Ha notato che la prima cosa che ha fatto quando è arrivato definitivamente lo scorso luglio è stato il collegamento con il St. Clair College e l’Università di Windsor per assicurarsi che la pipeline di talenti fosse piena e con le competenze richieste. Lee ha aggiunto che NextStar vuole che la maggior parte della sua catena di approvvigionamento sia il più vicino possibile allo stabilimento. Lee ha affermato che NextStar inizierà presto a contattare le aziende locali per incorporarle nella sua catena di approvvigionamento.