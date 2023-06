Stellantis: la gigafactory di Windsor potrebbe costare al Canada 19 miliardi di dollari

È probabile che Stellantis riceva più sovvenzioni per un nuovo impianto di batterie per veicoli elettrici in Canada rispetto ai 13 miliardi di dollari che Volkswagen ha ottenuto per un progetto simile. Stellantis e il partner sudcoreano LG Energy Solution Ltd. hanno annunciato lo stabilimento di Windsor, Ontario, l’anno scorso, ma hanno interrotto la costruzione per negoziare ulteriori aiuti finanziari dal governo del primo ministro Justin Trudeau. Le società stanno cercando l’equivalente di quanto riceverebbero ai sensi dell’Inflation Reduction Act se localizzassero l’impianto negli Stati Uniti.

Stellantis: la gigafactory di Windsor potrebbe costare al Canada moltissimo come incentivi

Ciò significa che il prezzo in Canada per l’impianto potrebbe raggiungere i 19 miliardi di dollari in un decennio, ha affermato il professore della Johns Hopkins University Bentley Allan, anche più grande del pacchetto firmato dal Canada per attirare la Volkswagen. “Questo è proprio quello che dice la matematica”, ha detto in un’intervista Allan, uno scienziato politico che ha studiato l’Inflation Reduction Act e come i sussidi si confrontano con la politica canadese. “Se prendi gli annunci pubblici di Stellantis e li calcoli per l’intero valore dell’IRA per celle e moduli, ottieni $ 19 miliardi.”

Ma ci sono fattori che possono consentire al Canada di ridurre i costi, ha affermato Allan. Ad esempio, una recente misura di bilancio del ministro delle finanze di Trudeau per creare crediti d’imposta sugli investimenti contribuirà a compensare i costi delle attrezzature per la fabbrica. Il motivo per cui finanziare gli impianti di batterie è così costoso è che la legislazione statunitense firmata dal presidente Joe Biden la scorsa estate offre di sovvenzionare alla produzione di celle per batterie, non solo i costi di capitale per la costruzione e l’equipaggiamento di un nuovo impianto.

Sebbene lo stabilimento Stellantis-LG sarà più piccolo dello stabilimento Volkswagen proposto a pieno regime, le società prevedono di iniziare la produzione il prossimo anno, tre anni prima della data di inizio prevista per la Volkswagen del 2027 per il suo stabilimento a St. Thomas, Ont.