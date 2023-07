Stellantis accelera in Europa con la sua gamma elettrificata 

Stellantis ha raggiunto quasi 1,44 milioni di registrazioni nella EU30 (PC+CV) nella prima metà del 2023. Ciò corrisponde ad un aumento del 5,3 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e ad una quota di mercato complessiva del 19,1 per cento. Stellantis beneficia del dinamismo del mercato dei veicoli commerciali e conferma la sua posizione di leadership in Europa con quasi 292.900 unità vendute, un aumento del 5,3 per cemto rispetto al primo semestre 2022 e una quota di mercato stabile di oltre il 30 per cento.

Stellantis conferma la sua posizione di leadership in Europa tra i veicoli elettrificati con quasi 292.900 unità vendute nei primi sei mesi

Inoltre, Stellantis sta accelerando il passo sulla strada della mobilità a zero emissioni e ha raggiunto il podio in diversi paesi. L’azienda ha ora 24 BEV sul mercato e quasi raddoppierà quel numero entro la fine del 2024. Complessivamente, nel mercato dei BEV, Stellantis domina il segmento A (39 per cento di quota di mercato), i segmenti B e B SUV (rispettivamente 62 per cento e 53 per cento di quota di mercato) e il segmento CV (46 per cento di quota di mercato).

Inoltre, Stellantis ha lanciato Free2move Charge, un ecosistema a 360 gradi che offre ricarica e gestione dell’alimentazione senza soluzione di continuità. Gestito dalla nuova business unit Stellantis Charging & Energy, Free2move Charge risponde alle esigenze dei clienti di veicoli elettrici a casa, al lavoro e in viaggio.

“Grazie ai suoi marchi, Stellantis è estremamente potente nel marketing”, ha affermato Uwe Hochschurtz, Chief Operating Officer di Stellantis per la regione dell’Europa allargata. “I nostri marchi hanno una forte impronta individuale. Ogni marchio ha la sua identità. I marchi servono così diverse aree di mercato, offrono prestazioni sempre migliori e promuovono così il futuro dell’intera azienda. La nostra performance commerciale, unita ai risultati finanziari a due cifre per la prima metà del 2023, è una testimonianza che siamo sulla strada per una mobilità a zero emissioni e rispettosa dell’ambiente accessibile a tutti. Vorrei ringraziare tutti i nostri dipendenti e partner per la dedizione e l’impegno profusi nel raggiungimento di questi risultati.

Stellantis è – in tutti i tipi di guida – il leader indiscusso nel mercato dei veicoli commerciali nell’UE30, nonché in Belgio, Lussemburgo, Francia, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna e Paesi Bassi. Stellantis è anche l’OEM leader nel mercato dei veicoli commerciali leggeri nella regione.