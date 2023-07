Citroen lancia e-Routes by Free2move Charge: un pianificatore di viaggi ad alte prestazioni

In questo periodo festivo, sinonimo di lunghi viaggi, Citroën offre ai possessori di auto elettriche il compagno ideale per viaggiare senza stress: la nuova applicazione e-Routes. Disponibile su ë-C4 e ë-C4 X, questo nuovo servizio facilita l’utilizzo ottimale di questi modelli a zero emissioni durante i lunghi viaggi. Questa applicazione intelligente contribuisce all’ambizione di Citroën di offrire un’esperienza automobilistica più serena e responsabile, incarnata dal programma Citizen, e di accelerare verso un’elettrificazione sempre più semplice.

Citroen lancia e-routes per e-C4 ed e-C4 X

Operativo da ottobre, e-Routes di Free2move Charge è un potente pianificatore di viaggio disponibile tramite un’applicazione per smartphone dedicata. Per guidare il conducente e ottimizzare il suo viaggio, e-ROUTES recupera in tempo reale i dati del veicolo e suggerisce i percorsi migliori in base allo stato delle stazioni di ricarica lungo il percorso.

Sviluppata dalla divisione Software di Stellantis, l’applicazione e-Routes si basa su: Un algoritmo di routing avanzato, punto di riferimento sul mercato, che calcola il percorso più appropriato tenendo conto dell’ubicazione delle stazioni di ricarica, della loro qualità (quantità e caratteristiche dei terminali in ogni stazione, ecc.) e della loro disponibilità (informazioni sulla punti di ricarica disponibili, in servizio o fuori servizio).

Una connessione con l’auto, che condivide in tempo reale con e-ROUTES i dati necessari sul veicolo (stato di carica della batteria, consumo di energia, modalità di ricarica, temperatura dell’aria, ecc.) al fine di fornire indicazioni specifiche come il l’autonomia prevista e il livello di addebito all’arrivo. Utilizzando la scatola telematica, questa connessione “via etere” consente l’accesso diretto ai dati chiave e non richiede l’aggiunta di un dongle.

Un sistema di navigazione connesso, che utilizza mappe di alta qualità e sempre aggiornate, arricchite da indicazioni al miglior livello, informazioni sullo stato del traffico in tempo reale e un set completo di servizi (limiti di velocità, chiusure stradali, zone di pericolo, eccetera.).

Con un’autonomia WLTP di 360 km o 420 km a seconda della versione scelta, ë-C4 ed ë-C4 X rappresentano una scelta ragionevole in termini di peso e costo della batteria, pur rispondendo perfettamente alle esigenze quotidiane della stragrande maggioranza degli utenti . Grazie a e-ROUTES, Citroën fornisce loro il compagno ideale per gestire facilmente i lunghi viaggi che devono fare di volta in volta durante l’anno.

Particolarmente sofisticata, l’applicazione è comunque molto facile da usare grazie alla sua attenta ergonomia e alla sua compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Per accedere alle funzionalità i clienti dovranno solo utilizzare le credenziali del proprio account MyCitroën. Possono utilizzare l’applicazione tramite il proprio smartphone o il touch screen dell’auto, grazie alla funzione di mirroring. e-Routes è un grande passo avanti per i clienti di auto elettriche. Fino ad ora, dovevano pianificare il loro viaggio fino al punto di partenza e poi provvedere a se stessi in base alle mutevoli condizioni di guida.

Oggi hanno un assistente intelligente che ottimizza il percorso e conosce costantemente le condizioni dell’auto, i punti di ricarica e il traffico lungo il percorso. Si adatta costantemente per individuare le proposte di percorso più ottimizzate, i posti migliori dove fermarsi per ricaricarsi e per facilitare il viaggio. e-Routes ti permette quindi di togliere ogni apprensione nella realizzazione del tuo viaggio. L’utente deve solo lasciarsi guidare in tutta sicurezza.

L’applicazione e-Routes sarà distribuita a partire da ottobre. Fa già parte del pacchetto CONNECT PLUS disponibile senza costi aggiuntivi per 12 mesi per tutti i nuovi acquirenti di ë-C4 e ë-C4 X (abbonamento dopo 1 anno).