Stellantis: in Brasile possibile alleanza con BYD?

Stellantis, gruppo automobilistico nato poco più di due anni fa dalla fusione di Fiat Chrysler e PSA che ha uno stabilimento a Pernambuco nella città di Goiana in Brasile potrebbe allearsi con BYD. La casa cinese sempre in quella zona ha già annunciato la creazione di uno stabilimento a Camaçari. L’obiettivo di questa partnership sarebbe quello di creare un hub di fornitori di ricambi auto nel nord-est.

A fornire questa informazione è Antonio Filosa, presidente e amministratore delegato di Stellantis in Sud America, che ha dichiarato, in un articolo su Valor Econômico, di volersi avvicinare a BYD per attrarre più produttori di ricambi auto nel Nordest. Il gruppo ha uno stabilimento a Goiana (PE) dal 2015 dove vengono prodotte auto di Jeep e Fiat. Filosa dice che si sta preparando ad avviare quanto prima i colloqui con i vertici della casa automobilistica cinese.

Stellantis, divenuta leader in Sud America, con il 24 per centro delle vendite nella regione nel primo semestre, è avanzata nel piano di espansione di una rete di fornitura vicina allo stabilimento di Pernambuco. Quando l’unità è stata inaugurata, c’erano sette fornitori nello Stato di Pernambuco. Oggi sono 38. Presto saranno 50, dice Filosa. Il piano, secondo lui, è di arrivare a 100 nei prossimi cinque anni. L’azienda ha iniziato a muovere passi verso Bahia e sta negoziando con un ex fornitore Ford, che ha già iniziato a vendere componenti per la linea di Goiana in piccoli volumi.

L’esecutivo considera l’arrivo di BYD “un enorme guadagno per il Paese”. Per lui il marchio cinese “ha buone macchine e può essere un ottimo player, come ha dimostrato in Cina”. La condivisione dei fornitori con BYD, specializzata in auto elettriche, potrebbe essere opportuna per Stellantis. Vedremo dunque che novità arriveranno dal Brasile per quanto riguarda questa possibile alleanza tra il gruppo automobilistico e i cinesi di BYD.