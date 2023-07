Maserati rimane in Stellantis: nessuno spin-off in vista

Il CEO di Stellantis Carlos Tavares oggi ha parlato anche di Maserati. Il numero uno del gruppo automobilistico ha smentito la quotazione in Borsa della casa automobilistica del Tridente che dunque continuerà a rimanere all’interno del gruppo automobilistico e non seguirà la strada della Ferrari. Se ne era parlato in passato e Stellantis era sembrata possibilista. Adesso però Tavares pare aver cambiato idea dicendo che non c’è per il momento nessuna intenzione di una Ipo per il famoso marchio automobilistico, come invece era accaduto con la Ferrari alcuni anni fa.

Maserati: nessuna quotazione in Borsa per la casa del Tridente che rimane in Stellantis

Secondo Carlos Tavares all’interno di Stellantis c’è la possibilità di crescita di Maserati grazie a nuovi business che potrebbero far aumentare ricavi e redditività della casa automobilistica italiana che dunque si conferma come l’unico marchio di lusso di Stellantis anche per il futuro. Dunque nessuna ipotesi di spin off sul tavolo. Per migliorare la situazione del brand dunque si cercheranno soluzioni interne.

Ricordiamo che la casa italiana nei prossimi anni arricchirà la sua gamma con le nuove generazioni dei suoi modelli più famosi e inoltre punterà sempre di più sulle auto elettriche. Confermato inoltre che le auto della casa del Tridente continueranno ad essere prodotte in Italia con Mirafiori e Modena che saranno gli stabilimenti di riferimenti per le auto del brand. Questo ovviamente senza dimenticare Cassino dove viene prodotto il SUV Grecale che in poco tempo è diventata l’auto più venduta in assoluto dal Tridente.

Discorso opposto a quello di Maserati per Comau. Infatti come previsto in seguito alla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA procede il piano per lo spin off dell’azienda. I risultati migliorano giorno dopo giorno e dunque si sta valutando quale sarà il momento migliore per la quotazione dell’azienda in Borsa.