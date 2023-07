Stellantis vuole dare nuova vita ai materiali di recupero

Per il secondo anno consecutivo, Stellantis è presente al rinomato Giffoni Film Festival, l’evento cinematografico italiano più rilevante per i giovani della Generazione Z, che si svolge a Valle Piana (SA). Quest’anno, il gruppo automobilistico italo-francese sottolinea l’importanza del riciclo dei materiali precedentemente considerati inutili attraverso un cortometraggio dal titolo “Wasted”.

In un momento in cui il cambiamento climatico e la tutela dell’ambiente sono temi centrali, il messaggio trasmesso da Wasted è di fondamentale importanza. Il film, diretto dal promettente regista Tobia Passigato, offre una alternativa all’approccio di consumo “usa e getta”, sovvertendone la logica.

Stellantis: il gruppo partecipa al Giffoni Film Festival per il secondo anno consecutivo

La trama, inizialmente drammatica e ambientata in mare aperto, porta un giovane naufrago su Trashipelago, un’isola composta interamente da rifiuti fluttuanti e abitata da un eccentrico anziano navigante.

Quest’ultimo ha imparato a sopravvivere riutilizzando i materiali di scarto che il vento trascina in acqua. Il protagonista, all’inizio riluttante e frustrato, grazie alla saggezza dell’anziano, imparerà a vedere in questi materiali un’opportunità per migliorare la vita.

Maria Grazia Davino, responsabile Sales & Marketing di Stellantis Europa, ha dichiarato che la presenza del gruppo al Giffoni Film Festival è motivata dalla volontà di ascoltare le opinioni dei giovani e di condividere con loro la strategia dell’azienda attraverso un racconto originale.

Zero emissioni di carbonio entro il 2038

Stellantis ha l’ambizione di raggiungere le zero emissioni di carbonio entro il 2038 e di promuovere una cultura in cui i materiali di scarto siano sempre riciclati. Questo nuovo approccio, conosciuto come Economia Circolare, mira a prolungare la vita di veicoli e componenti, che potranno essere reimmessi nella produzione di nuovi prodotti, seguendo i principi del “Design per l’economia circolare”.

È un concetto che può sembrare sconcertante all’inizio, come dimostra la storia del protagonista di Wasted. Per superare questo ostacolo sono necessari ingegno, creatività e un motore indispensabile: i giovani, con i quali Stellantis vuole instaurare un dialogo attivo.

Wasted è il primo cortometraggio prodotto dal colosso in collaborazione con Giffoni Innovation Hub, partner ideale per dialogare con le giovani generazioni e per promuovere il rispetto dell’ambiente. Il cortometraggio sarà presentato in vari festival cinematografici internazionali.