Marcus Ericsson sarà terzo pilota e ambasciatore di Alfa Romeo Sauber nel mondo nel 2019

In occasione della nomina di Antonio Giovinazzi a nuovo pilota del team Alfa Romeo Sauber a fianco di Kimi Raikkonen nella stagione 2019, la scuderia elvetica ha rilasciato un comunicato relativo all’attuale pilota Ericsson che dal prossimo anno diventerà terzo pilota e ambasciatore nel mondo della scuderia. “Nelle ultime quattro stagioni del campionato mondiale, Marcus Ericsson è diventato una parte importante della famiglia Sauber. La sua esperienza, l’atteggiamento positivo e il livello altamente professionale del suo lavoro hanno contribuito notevolmente ai notevoli progressi compiuti dal team Alfa Romeo Sauber F1. Marcus Ericsson continuerà a collaborare strettamente con il team con piena dedizione.

Marcus Ericsson dal 2019 diventa terzo pilota e ambasciatore nel mondo di Alfa Romeo Sauber

Lo svedese ha proposito di questa notizia ha voluto dichiarare: “Sono grato per gli anni trascorsi in Formula 1 come pilota da corsa, sono orgoglioso di aver rappresentato Sauber negli ultimi quattro anni e in questa stagione anche un marchio così iconico come Alfa Romeo. Avrei preferito continuare a gareggiare, ma avere un pilota come Kimi Räikkönen a bordo è una grande opportunità per il team, continuerò a dare il mio contributo al team come ho sempre fatto con dedizione e supporto “.

Frédéric Vasseur, CEO della Sauber Motorsport e Team Principal del team Alfa Romeo Sauber F1 ha dichiarato: “Vorremmo ringraziare Marcus per la dedizione alla squadra e per il grande lavoro che ha svolto negli anni con noi. Siamo lieti che continui a far parte della famiglia Sauber in futuro. Nel 2018, Il team ha fatto importanti progressi e Marcus è stato un fattore essenziale nel nostro sviluppo, ha una lunga storia con il nostro team e non vediamo l’ora di vedere il nostro nuovo capitolo condiviso, in cui cercheremo di continuare a collaborare in una direzione positiva insieme “.