Fiat, Lancia e Alfa Romeo: grosse novità all’orizzonte

Fiat, Alfa Romeo e Lancia sono le tre case automobilistiche italiane di Stellantis insieme a Maserati. Il gruppo automobilistico del CEO Carlos Tavares vuole rilanciare in grande stile questi marchi che considera importanti per il suo futuro. Di conseguenza novità importanti sono all’orizzonte per i tre brand.

Tanta carne sul fuoco per Fiat, Alfa Romeo e Lancia nel breve periodo

Per quanto riguarda Fiat di recente ha svelato le sue nuove 600 e Topolino. Nel 2024 toccherà alla nuova Panda che tornerà nelle vesti di crossover con versione elettrica al 100 per cento ma con in gamma ancora motori a combustione. Questa auto che dovrebbe essere prodotta nell’est Europa sarà un modello globale infatti sarà venduta tale e quale anche in Sud America dove però avrà un nome diverso. Poi nel 2025 sarà la volta di un nuovo crossover di segmento C che forse si chiamerà nuova Multipla.

Per quanto riguarda Alfa Romeo, il 30 agosto sarà svelata la concept car di una nuova sportiva che forse si chiamerà 6C che non si sa ancora se sarà messa in produzione e che secondo alcuni potrebbe essere una sorta di canto del cigno per il motore V6. Nel 2024, molto probabilmente verso metà anno sarà svelato il nuovo SUV compatto di cui al momento non conosciamo ancora il nome. Poi nel 2025 la prima auto solo elettrica del Biscione che dovrebbe essere la nuova Alfa Romeo Giulia. Queste auto adotteranno il nuovo design del Biscione pensato per migliorare l’aerodinamica con coda tronca e altre novità. A seguire la nuova Stelvio e una nuova ammiraglia che forse si chiamerà GTV e potrebbe ereditare alcuni elementi di design dalla mitica SZ.

Per quanto riguarda Lancia il 2024 è l’anno del ritorno in Europa con la nuova generazione di Lancia Ypsilon. Nel 2025 sarà svelata anche la versione ad alte prestazioni HF. A seguire nel 2026 la nuova Lancia Gamma che sarà prodotta forse a Melfi e nel 2028 la nuova Lancia Delta.