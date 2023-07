Stellantis presenta una nuova batteria rivoluzionaria e intelligente

In un mondo in cui l’innovazione e la sostenibilità sono elementi chiave, Stellantis, insieme al gigante delle batterie Saft, annuncia una svolta rivoluzionaria nel campo dell’energia e dell’auto.

Dopo quattro anni di progetti intensi e rigide simulazioni, un team di 25 specialisti tra ingegneri e ricercatori del CNRS (Centro Nazionale di Ricerca Scientifica Francese) ha svelato il prototipo di un sistema di batteria ingegnoso, noto come IBIS (Sistema Integrato di Batterie Intelligenti).

Stellantis: la nuova batteria IBIS è stata progettata assieme a Saft

La specificità di questa innovazione sta nel suo design: la batteria combina un inverter e un caricatore, aumentando notevolmente l’efficienza e la longevità delle batterie per veicoli elettrici. Inoltre, questa nuova configurazione riduce i costi e allo stesso tempo libera spazio interno nel veicolo.

IBIS non è solo un prodotto, ma un vero e proprio progetto che ha avuto inizio nell’estate del 2022. Si distingue come un pioniere nel campo dei sistemi di conversione dell’energia, mettendo in discussione gli standard attuali. Il gruppo italo-francese e i suoi partner del progetto sono al momento impegnati a realizzare un prototipo di veicolo completamente funzionante che verrà testato su pista e su strada.

Un dettaglio importante di questo sistema rivoluzionario è il modo in cui le schede di conversione sono posizionate il più vicino possibile agli elementi della batteria agli ioni di litio. Questa posizione strategica permette alla batteria di produrre direttamente corrente alternata per il motore elettrico.

Ned Curic, Chief Engineering & Technology Officer di Stellantis, sottolinea l’impegno del gruppo automobilistico verso l’elettrificazione, spinto dalla costante ricerca di innovazione. Tale sistema di batterie avanzato e utile potrebbe rappresentare un enorme passo avanti in questo percorso, mirando a offrire soluzioni in termini di autonomia, spazio abitabile, accessibilità e riduzione dell’impatto ambientale.

IBIS non solo ha il potenziale per ridurre il peso e i costi di produzione dei veicoli elettrici, ma anche per ampliare la gamma di funzionalità disponibili. Dal punto di vista dell’energia stazionaria, Saft prevede di offrire impianti chiavi in mano che permettono un uso più efficiente dell’energia, riducendo l’impatto ambientale. La batteria IBIS di Stellantis offre anche una manutenzione semplificata e un potenziamento degli impianti.

Cedric Duclos, CEO di Saft, ha elogiato l’innovazione costante dell’azienda nel campo dei sistemi a batteria industriali e ha espresso il suo entusiasmo nel portare avanti questo progetto. Il suo obiettivo è di trasformare il settore dell’elettromobilità e dei sistemi stazionari di accumulo di energia.

IBIS è sostenuto dal Future Investment Plan, gestito dall’ADEME (l’agenzia francese per l’ambiente e la gestione dell’energia) e coordinato da Stellantis. I principali partecipanti al progetto includono Saft (Gruppo TotalEnergies), E2CAD e Sherpa Engineering, insieme ai laboratori di ricerca del CNRS e all’Institut Lafayette.