Comau produrrà celle ad alta efficienza energetica tramite il progetto Gigabat

In qualità di leader nella mobilità elettrica, Comau sta investendo nell’innovazione per la produzione di celle ad alta efficienza energetica. Questo sforzo è parte integrante del progetto europeo Gigabat, che mira a guidare una transizione sostenibile ed ecologica verso la mobilità elettrica.

L’obiettivo di Gigabat è di costruire una catena del valore paneuropea per la produzione di celle per batterie su larga scala, un progetto che vede il brand in primo piano insieme ad altri membri del consorzio.

Comau: con Gigabat nascerà in Europa una catena del valore per produrre celle per batterie

Grazie alla sua tecnologia di attivazione delle celle, l’azienda di Grugliasco prevede di ottenere un risparmio energetico elettrico e termico fino al 20% in confronto alle alternative attuali sul mercato. Questo risparmio sarà reso possibile grazie alla capacità di recuperare e riutilizzare l’energia in eccesso generata nel corso dell’intenso processo di attivazione delle celle.

Con oltre 50 anni di esperienza nel settore automobilistico, Comau ha consolidato la sua presenza nel campo della mobilità elettrica. Il suo bagaglio tecnico comprende competenze avanzate nella realizzazione di carrozzerie di veicoli elettrici, nei sistemi di assemblaggio per trasmissioni e motori elettrici, nella produzione di batterie e nelle strategie di industrializzazione per batterie di nuova generazione.

La comprovata esperienza della società torinese nell’assemblaggio di motori elettrici, moduli e pacchi batterie di qualsiasi tipologia (prismatica, pouch, cilindrica), la rende un attore chiave nel settore. Questa competenza, unita alla capacità di sviluppare nuove tecnologie per la produzione di celle e di gestire il fine vita delle batterie, permette a Comau di offrire una strategia completa per la mobilità elettrica, dall’inizio alla fine.

La sua visione si manifesta nel progetto Gigabat, con la sua camera ad alte prestazioni per la formazione delle celle, progettata per massimizzare il recupero e il riutilizzo dell’energia elettrica e termica. Comau sfrutta inoltre i suoi algoritmi proprietari e le sue piattaforme digitali per ottimizzare il complesso processo di formazione delle celle.

Il nuovo progetto vuole trasformare l’Europa in un hub per la produzione di celle per batterie

Gigabat, guidato da Cidetec Energy Storage, raduna le aziende europee con l’obiettivo di posizionare l’Europa alla guida della produzione di celle per batterie, migliorando l’efficienza energetica e l’uso delle risorse.

Il progetto mira a consolidare la collaborazione tra produttori di celle su scala industriale, aziende produttrici di attrezzature per la lavorazione delle batterie, fornitori di materiali e distributori di energia in rete, garantendo standard elevati di sostenibilità ed efficienza in ogni fase del processo.

Per il CEO Pietro Gorlier l’elettrificazione rappresenta un segmento in crescita del business di Comau. Iniziative come Gigabat, allineate con la strategia di sviluppo tecnologico dell’azienda e con il suo impegno per un’automazione sostenibile, sono essenziali per raggiungere una copertura totale del ciclo di vita dell’elettrificazione, con un risparmio energetico fino al 20%.

Il brand torinese è attivamente coinvolto in tre dei principali consorzi europei per le batterie: la European Battery Alliance (EBA), la Batteries European Partnership Association (BEPA) e la European Technology and Innovation Platform (ETIP). Inoltre, è partner di Upcell – European Battery Manufacturing Alliance, un’associazione che promuove l’integrazione della catena del valore europea per lo sviluppo e la produzione di batterie elettriche.

L’obiettivo europeo è di consolidare efficacemente la catena del valore della produzione di batterie e di celle su larga scala, garantendo una transizione sostenibile ed ecologica. Il nuovo progetto Comau punta a rafforzare l’industria della produzione di celle dell’Unione Europea e la sua catena del valore, coinvolgendo i suoi attori chiave.

Ciò richiederà lo sviluppo di nuovi macchinari per la produzione di celle ad alta efficienza energetica, l’ottimizzazione delle Gigafactory e la digitalizzazione dei macchinari made in Europe.