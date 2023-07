Free2Move offre due opzioni flessibili per l’estate

Le vacanze estive sono in pieno svolgimento e Free2Move vuole rendere ogni viaggio un’esperienza di alto livello. Dai viaggi improvvisati al lago, alle escursioni giornaliere in montagna o alle visite ai propri amici in un’altra città, il brand di Stellantis offre la soluzione di mobilità ideale per ogni occasione.

Nata con l’obiettivo di rivoluzionare il modo in cui accediamo ai veicoli, Free2Move entra a pieno titolo nel mercato delle auto a noleggio e condivise. Grazie all’applicazione intuitiva proprietaria, i clienti hanno un accesso immediato a un’ampia gamma di soluzioni.

Free2Move: per le vacanze estive ci sono le opzioni Rent e CarSharing

Con oltre 450.000 veicoli disponibili al minuti, per settimane o per mesi, il marchio ha sviluppato un modello di business efficace per la mobilità sostenibile, permettendo a clienti in oltre 170 paesi di accedere in modo semplice e affidabile a veicoli senza i vincoli a lungo termine tipici della proprietà di un’auto.

Il CEO Brigitte Courtehoux ha dichiarato che la soddisfazione del cliente è al centro della loro missione. La loro soluzione dinamica è in continua evoluzione per anticipare le esigenze dei loro clienti.

Sono dedicati alla crescita e all’espansione, in particolar modo nei mesi estivi che sono tradizionalmente i mesi di viaggio, e sanno che le opzioni Rent e CarSharing soddisferanno al meglio le esigenze di mobilità dei loro clienti.

Free2Move Rent si rivela l’opzione perfetta per chi ha bisogno di un’auto durante il periodo di vacanza. In Francia (circa 823 agenzie) e in Spagna (circa 200 agenzie) assicurano un accesso diretto ai modelli più recenti e periodi di noleggio fino a 28 giorni, con tre conducenti inclusi.

È possibile noleggiare diversi modelli di Stellantis

I clienti Free2Move avranno a disposizione una varietà di auto a seconda del paese, che vanno dalla Peugeot 108 o 208 alle Fiat e Citroën o anche Opel Corsa e Jeep Renegade. Per facilitare il ritiro dell’auto in aeroporto, diversi Mobility Corners a Parigi (Roissy CDG), Marsiglia (UVAL Airport), Lione o Madrid offrono un servizio di ritiro sul posto.

Oltre alla prenotazione anticipata di un’auto a noleggio, i clienti possono prenotare una vettura in sharing, compresi gli EV, per diversi giorni. La Peugeot e-208 e la Fiat 500 Elettrica possono essere noleggiate per un periodo fino a un mese. Queste opzioni flessibili richiedono solo il pagamento per l’uso senza alcun contratto.

Presente in oltre 170 paesi, Free2Move soddisfa le molteplici esigenze di viaggio dei suoi clienti. Di recente, ha annunciato la sua espansione in Slovenia, Grecia e Romania, ribadendo il suo impegno a rispondere alla crescente domanda di opzioni di trasporto flessibili e sostenibili in tutta Europa e negli Stati Uniti.

Courtehoux ha continuato dicendo che il loro successo dimostra la loro capacità di rispondere in modo sostenibile alle diverse esigenze di mobilità dei loro clienti. Non vedono l’ora di crescere ulteriormente e di avere l’opportunità di plasmare il futuro della mobilità sostenibile.