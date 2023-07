Free2move espande ulteriormente la sua presenza in Europa

Free2move ha annunciato l’espansione dei propri servizi in Slovenia, Grecia e Romania, rafforzando così il suo impegno nel rispondere alla crescente domanda di opzioni di trasporto flessibili e sostenibili in tutta Europa. Questa strategica mossa è stata possibile grazie alla collaborazione con i principali importatori dei marchi di Stellantis in queste regioni.

Il progetto di crescita di Free2move nei mercati del sud-est europeo ha preso slancio a fine 2022 e le attività operative dell’azienda hanno subito un’accelerazione significativa nella primavera del 2023.

Free2move: il servizio del brand di Stellantis arriva in Slovenia, Grecia e Romania

Un’ampia ricerca di mercato ha rivelato promettenti opportunità commerciali, specialmente grazie alle sinergie con gli importatori dei brand che compongono il gruppo italo-francese in Slovenia (lancio avvenuto nel quarto trimestre del 2022), Grecia e Romania (entrambi lanciati nel secondo trimestre di quest’anno). Tali mercati rappresentano i primi gradini della strategia di espansione di Free2move.

In Slovenia, l’azienda ha stretto una collaborazione con C Automobil Import d.o.o., importatore generale e distributore di Citroën e DS Automobiles dal 1996. La società ha dimostrato un’eccezionale presenza nel mercato sloveno, espandendosi di recente a Ravne na Koroškem, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Kranj, Koper, Ljubljana, Celje e Ljutomer.

In Grecia, Free2move ha siglato un accordo con il Gruppo Syngelidis, importatore e distributore di auto, veicoli commerciali leggeri e veicoli speciali. Forte di un’importante presenza nel settore pubblico greco, nel Real Estate e nei servizi assicurativi, il Gruppo Syngelidis vanta una lunga storia di partnership di successo con i marchi di Stellantis, tra cui Citroën, DS Automobiles, Peugeot e Opel, con ben 93 concessionarie e 126 punti vendita in tutto il paese.

In Romania, Free2move ha avviato le attività di noleggio in collaborazione con Trust Motors Group, rappresentato da IMAG. Con oltre 30 anni di esperienza in vendite e assistenza post-vendita e oltre 131.000 auto vendute, Trust Motors Group è un importatore di rilievo di Peugeot, Citroën, DS Automobile e Peugeot Motorcycle. Le attività del gruppo spaziano dall’importazione e vendita al dettaglio, ai servizi logistici completi, fino a varie operazioni legate all’automotive.

Questi sforzi di espansione sottolineano l’elevata domanda di nuove opzioni di accesso ai veicoli in Europa. Free2move è dedicata allo sviluppo di servizi innovativi per questo mercato strategico, con l’intento di estendere la propria offerta a livello globale entro il 2030.

L’obiettivo ambizioso di Free2move è diventare il punto di riferimento mondiale per la mobilità, introducendo nuovi programmi che generano entrate attraverso servizi di noleggio, car sharing e sottoscrizioni. Ogni showroom che collaborerà con l’azienda avrà accesso ai suoi sofisticati strumenti di gestione della flotta e al supporto dedicato.

Le dichiarazioni di Brigitte Courtehoux

Brigitte Courtehoux, CEO di Free2move, ha detto che guardano con orgoglio ai loro risultati e rimangono impegnati a offrire la migliore esperienza di mobilità ai loro utenti in tutto il mondo. La domanda di flessibilità non è mai stata così alta e, all’interno del loro ecosistema di mobilità, offrono soluzioni complete, tra cui noleggio auto, car sharing e servizi di abbonamento.

Le analisi dei clienti svolte internamente rivelano la crescita dinamica delle loro attività di noleggio e car sharing nell’ultimo anno. Il loro successo dimostra la loro capacità di rispondere in modo sostenibile alle diverse esigenze di mobilità dei loro clienti. Non vedono l’ora di ulteriori crescite e l’opportunità di plasmare il futuro della mobilità sostenibile.